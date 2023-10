Udinese: allenatore nuovo, problemi vecchi

UDINE. Nuovo allenatore, problemi vecchi. Se è vero che qualcosa di diverso a Monza si è visto rispetto all’Udinese di Sottil (squadra più compatta e ordinata con le mezzali che si inseriscono a turno) è innegabile che tanti difetti di prima siano stati confermati.

Un po’ perché la qualità della rosa è quella che è (specialmente in attacco e sulle fasce) un po’ perché non si può pensare che il nuovo allenatore possa risolvere i problemi con un colpo di bacchetta.

Ribadiamo: tutto si può fare ma se il rendimento degli esterni non si alza rendere efficace il 3-5-2 sarà complicato.

A Monza Ebosele ha confermato le sue amnesie difensive (si è lasciato scappare due volte l’avversario alle spalle e sulla seconda è arrivato il gol). In fase di spinta si è visto poco, ma dovendo scegliere oggi insisteremmo su Ferrerira e Zemura col primo più equilibratore e il secondo più cursore.

La rete subita è stata una concatenazione di errori individuali come ha sottolineato in telecronaca Valon Behrami. «Sono gli stessi che venivano commessi sotto la gestione di Sottil», ha ribadito l’ex bianconero. Colpani è troppo libero, Zemura chiude in ritardo, ma l’errore principale è di Kabasele che avrebbe dovuto stare molto più vicino all’avversario.

Da un anno o giù di lì (12 novembre) l’Udinese è senza Gerard Deulofeu. Non averlo sostituito adeguatamente è il peccato originale della società. Dopo i sei mesi di nulla assoluto, si è deciso di insistere su Florian Thauvin ma le risposte non sono state confortanti. Domenica il francese non è stato impiegato (cambio di gerarchie e acciacco?). Cioffi ha optato per Pereyra trequartista scegliendo Success come punto di riferimento. Il nigeriano è stato pessimo: poca corsa, scarsa voglia di soffrire.

Le cose sono andate un po’ meglio quando è stato schierato al fianco di Lucca. I due avevano fatto coppia dall’inizio nella gara con il Genoa e il livello della loro compatibilità era sembrato basso. Success lo scorso anno giocando dietro a Beto era stato nullo in fase di finalizzazione ma era stato all’altezza come numero di assist. Fossimo in Cioffi ci lavoreremmo su questo tandem, anche perché altro la casa non offre al momento.

Diverso il discorso, almeno dal punto di vista numerico per quanto riguarda Samardzic. Anche a Monza il serbo è sembrato fuori contesto.

Non si capisce se è un problema legato alle voci di mercato che lo danno vicino alla Juve già a gennaio, o se sia un problema di posizione in campo. Abbiamo sempre detto che per l’Udinese sarebbe stato più difficile sostituire Beto che Lazar. Le mezzali in rosa non mancano: Pereyra, Lovirc, Payero. Anche questo è un aspetto che Cioffi dovrà chiarire al più presto.