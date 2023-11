La Gesteco vuole fare uno scherzetto a casa dell’Unieuro

CIVIDALE. In un clima da Halloween la Gesteco Cividale prova a fare lo scherzetto all’Unieuro Forlì. Turno infrasettimanale con trasferta ad alto livello di difficoltà per i ducali, che fanno visita ai romagnoli per cercare di spezzare la serie negativa.

MOMENTO DELICATO

Quella attuale è probabilmente una delle fasi più difficili nella giovane storia delle Eagles. La trasferta su uno dei campi più tosti di tutta la serie A2 non aiuta, e non solo per la forza degli avversari. La società gialloblù non fa mistero di essere pronta a tornare sul mercato, quasi certamente per ingaggiare il secondo straniero, ma deve giocoforza rimandare l’operazione.

Si va quindi in Romagna con il roster attuale, anzi: all’appello mancherà Furin, costretto a dare forfait per la distorsione a una caviglia rimediata sabato contro Nardò.

È quindi probabile che per buoni tratti del match rivedremo una Gesteco con Dell’Agnello o Miani come “falsi cinque”, dovendo gestire fiato e falli di Berti, unico centro disponibile.

PAROLA AL “PILLA”

Il coach delle Eagles torna nella natia Romagna e presenta così la partita odierna: «Forlì è una delle migliori squadre del campionato, sarà una grande partita. Dopo aver affrontato due trasferte difficili a Piacenza e Udine, senza riuscire a vincere ma dando dei bei segnali, contro Nardò non abbiamo giocato bene.

È stata una prestazione al di sotto delle nostre possibilità. A inizio estate abbiamo fatto delle scelte molto particolari, contando sulla crescita dei nostri giocatori, e adesso vogliamo far vedere che questa crescita comincia a dare i suoi frutti. Abbiamo grandi aspettative su questa partita, soprattutto per far vedere i risultati del lavoro che questi ragazzi stanno svolgendo con grande impegno in allenamento».

La chiave della partita è tutta qui: se vuole fare il colpo, la Gesteco ha assoluta necessità di un segnale da parte dei nuovi acquisti, fin qui piuttosto deludenti. La partita fra Forlì e Cividale viene trasmessa in diretta streaming su LnpPass, previo abbonamento al servizio, e in differita alle 22 su Telefriuli.