Overtime fatale alla Gesteco: sfiora il colpaccio a Forlì e si arrende dopo aver avuto per due volte la palla della vittoria

CIVIDALE. Peccato. Peccatissimo. La Gesteco sfiora il colpaccio a Forlì dove, con la prima della classe da mercoledì primo novembre (virtuale, e solo perchè Udine e Fortitudo non hanno giocato), perde all’overtime, dopo aver avuto anche per due volte la palla della vittoria. Ma giocando così, e con uno straniero in più, la banda del Pilla, nonostante la quarta sconfitta di fila, non farà fatica a evitare le sabbie mobili del fondo classifica.

Non c’è Furin, guai alla caviglia, parte bene Cividale, spinta da una cinquantina di supporters, con il solito show di Redivo. Un anno fa la banda Ueb vinse a casa dell’Unieuro, sconfitta solo in finale da Cremona. Vero, Forlì è diversa, con la coppia di lunghi friulana Pascolo Zilli e Pascolo (anonimi), il solito coach Martino ma due signori americani come l’ala Johnson ex Verona, che Udine ben conosce, e la guardia Allen. Vero, anche la Gesteco è molto diversa da quella di un anno fa, arriva da tre ko di fila, regala canestri facili, ma ci mette l’anima, anche con un Miani entrato alla grande dalla panchina. Non fosse per il 40enne Cinciarini i “Pilla boys” chiuderebbero anche avanti il primo quarto: 23-20.

Dopo il ko domestico con Nardò sabato coach e presidente Micalich erano stati chiari: intensità, voglia. Anche se i rivali sono più grossi. Ecco. l’atteggiamento di Rota e compagni è quello giusto. Un super Miani da 15 punti e il solito Redivo fanno il resto andando all’intervallo ancora in scia: 42-38.

Se Rota, destinato a sciropparsi 40 minuti o quasi, mantiene lucidità si può fare. Perchè con i rimbalzi in attacco le aquile vincono la battaglia sotto i tabelloni e, pronti via, Marangon piazza una tripla dall’angolo, Redivo sigla il sorpasso con due triple, un dalla sua Baia Blanca (50-52).

Tira maluccio da tre Forlì, eccome se la Gesteco, nonosatnte i tanti errori da due punti, può farcela. A fine terzo quarto guida 55-54. Non è la squadra di sabato quella del Pilla.

Si decide la partita, c’è “nonno” Cinciarini, ma c’è sempre Miani. Gli arbitri inventano un altro fallo su Rota, Pillastrini investe su Bartoli e Isotta: è il momento di far vedere che il gruppo c’è. Loro rispondono.

I romagnoli “volano” anche a +7, sembra finita, ma è la cara vecchia Gesteco che non molla mai: 68-68 a 2’ dalla fine con Mastellari. Potrebbero anche andare avanti i ducali se Miani (il migliore alla fine con 24 punti anche se arrivato stanco) non facesse infrazione di passi, ci vanno con un tiro a una mano da tre punti di Dell’Agnello c he sembrava un passaggio al lungo: 71-68.

Johnson accorcia dalla lunetta. A 26” dalla fine, nel pandemonio, Rota sbaglia uno dei due tiri liberi. L’Unieuro così attacca per il supplementare o la vittoria. Allen impatta. Allora Cividale si gioca il blitz a 16” dalla fine. Redivo sbaglia, Miani viene stoppato: overtime.

Forlì è nervosa, pensava forse di fare un sol boccone dei ducali, coach Martino si becca un tecnico. La Gesteco fila a +4 con una tripla di Rota (76-72), ma sulla via del successo gli ospiti trovano Zampini. Asse Miani-Dell’Agnello canestro, ma Allen pareggia.

È una guerra di nervi. Si sbaglia tanto, la Gesteco tirerà alla fine con un 10 su 40 da due. “Nonno” Ciciarini si procura altri due liberi, Miani, proprio lui, sbaglia da un metro e la partita se ne va. Finisce 84-78.

Un gran peccato. Sabato a Cividale arriva Rimini, forse i ducali riabbracceranno Aristide Mouhaha, ora in A1 a Scafati e che radiomercato dà sul treno di ritorno per Cividale. La sua fisicità potrebbe tornare utile. Ma a Forlì si è vista la vecchia Gesteco.