Udinese, Lovric o Payero l’unico dubbio di Cioffi in vista di San Siro

UDINE. Non serve il patentino di Coverciano per intuire che la formazione con cui l’Udinese si presenterà domani sera a cospetto del Milan, dalle 20.45 a San Siro, sarà profondamente diversa da quella schierata mercoledì sera col Cagliari in Coppa Italia.

Gabriele Cioffi lo ha fatto capire fin dalle scelte operate alla vigilia della gara secca di mercoledì sera, esentando i vari Nehuen Perez, Jaka Bijol, Walace, Pereyra, Isaac Success, Christian Kabasele e Martin Payero dai convocati, tenendo poi fuori dai 120 minuti disputati i vari Marco Silvestri, Festy Ebosele e Lazar Samardzic.

Tutte indicazioni che dunque non lasciano molti dubbi sulle scelte attese per domani, quando difficilmente troveremo al via i nomi di Florian Thauvin, Lorenzo Lucca e Hassane Kamara, impiegati oltre l’ora di gioco contro il Cagliari.

È stato così anche per l’opaco Sandi Lovric, rimasto per 66 minuti in campo senza brillare, prima di cedere il posto a Domingos Quina. Tuttavia, sul suo conto Cioffi vuole vederci ancora chiaro, così come emerso ieri nel corso della lunga seduta tattica mattutina svolta al Bruseschi, in cui lo sloveno si è alternato con Martin Payero nel ruolo di mezzo interno sinistro.

È questo l'unico ballottaggio all’orizzonte, visto che negli altri ruoli Cioffi ha già deciso di varare la stessa formazione con cui si è presentato al suo ritorno sulla panchina friulana, domenica scorsa a Monza.

Significa che a San Siro l’Udinese si ripresenterà con Silvestri tra i pali, Perez, Bijol e Kabasele in difesa, là dove mancherà ancora l’under 21 danese Thomas Kristensen, annunciato in ritardo sul piano di rientro dopo lo stiramento muscolare che gli ha impedito di mettersi a disposizione nelle ultime due settimane.

Kabasele, sul centro sinistra, giocherà anche col peso della diffida sulle spalle, mentre al momento Adam Masina va considerato solo per una potenziale staffetta col belga, visto che il nazionale marocchino non ha rimesso piede in campo neanche in Coppa Italia e proviene da due mesi di stop.

In mediana, Festy Ebosele sulla destra e sull’altra fascia il buon Jordan Zemura di coppa saranno i quinti, con Walace a presidiare le zolle d’erba davanti alla difesa e con Samardzic interno destro, atteso a ben altra prova rispetto a quella incolore di Monza.

In attacco Cioffi è pronto a riaffidarsi a Success nel ruolo di centravanti col “Tucu” Pereyra libero di svariare alle spalle del nigeriano.

Il tutto è stato provato sotto gli occhi di Lorenzo Lucca, uscito dopo gli 89’ di coppa giocati con la febbre. Partirà dalla panca, pronto a lasciare il segno come a Monza.