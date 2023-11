Rugby, la Nazionale del Sudafrica campione del mondo in trionfo a Pretoria

In Sudafrica continuano i festeggiamenti per il quarto mondiale di rubgy vinto dalla Nazionale. Stamattina la squadra ha incontrati il presidente Cyril Ramaphosa e poi ha sfilato su un pullman scoperto lungo le strade di Pretoria. Migliaia di persone si sono affollate per salutare gli eroi del momento, che in finale hanno superato gli All Blacks neozelandesi.

