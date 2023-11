Riposo Apu a tre giorni dal derby

L’Apu Old Wild West si avvicina al derby con la forza dei nervi distesi. Ieri i bianconeri hanno goduto di una giornata di riposo extra dopo quella tradizionale del lunedì: una scelta curiosa, certamente poco frequente, che testimonia del grande clima di serenità in cui sta lavorando la squadra guidata da Adriano Vertemati.

ALLERTA METEO

Nei piani del team, a quanto abbiamo appreso, ieri il gruppo si sarebbe dovuto concedere una giornata di completo relax alle terme di Grado. L’iniziativa però è saltata a causa dell’allerta rossa su tutta la regione per il forte maltempo.

Non è stata l’unica conseguenza, dato che l’ordinanza emessa della prefettura di Udine ha imposto per due giorni (ieri e oggi) la chiusura degli impianti sportivi, incluso il Carnera. Insomma, i due allenamenti di oggi dell’Apu sono a rischio a causa dell’allerta ed ecco che da l’opportunità di distendere i nervi il giovedì si potrebbe passare alla grana di non potersi allenare il venerdì due giorni prima del match.

CAMBIO DATE

All’origine del “day off” di ieri c’è il rinvio della partita infrasettimanale contro la Fortitudo Bologna, che ha permesso una decompressione del piano di lavoro in vista del derby. Il direttore sportivo dell’Apu Andrea Gracis spiega com’è nata questa scelta alternativa.

«Si tratta di una decisione condivisa con lo staff tecnico.

Non avendo la gara di campionato mercoledì, abbiamo pensato di modificare il programma degli allenamenti, spezzando la settimana ma senza intaccare la quantità e l’intensità delle sedute. Il volume di lavoro, infatti, è identico a quello delle altre settimane».

Hanno pesato anche tutta una serie di situazioni anomale, non ultimo il posticipo del derby di Trieste alle 21, orario alquanto insolito per una partita di basket domenicale. Ecco quindi che l’Apu ha provveduto a rivedere la struttura della settimana di lavoro. Per la cronaca, domenica i bianconeri si recheranno a Trieste in pullman solo nelle ore precedenti il match.

PRESSIONE

A prescindere dai piani di lavoro settimanale, è palese che Udine si stia avvicinando al derby di domenica senza grandi pressioni, a differenza di una Trieste che fatica tantissimo a ingranare e che in settimana ha dovuto anche gestire la grana del ritorno in patria di Justin Reyes. Monaldi e compagni, in questo momento della stagione, hanno molto meno da perdere dei loro avversari.

E' chiaro che questo non è sinonimo di vittoria, però è già un bel modo di avvicinare una partita che manca da qualcosa come cinque anni e mezzo.