Apu, ascolta bene: ecco il derby secondo Alibegovic

«Mio padre ha giocato a Trieste? E certo, papà Teo è stato anche co-proprietario là. E da piccolo sono pure andato a scuola a Trieste».

mirza Alibegovic, 31 anni, il primogenito di Teoman e Lejla (Amar gioca in Turchia Denis cerca squadra), insomma famiglia di cestisti, in redazione al Messaggero Veneto a due giorni dal derby del PalaRubini è uno spasso.

Mirza la prendiamo alla larga?

«Sì, da quando iniziai a giocare a calcio al Donatello Udine con Gabriele Ciani e Gianmarco Dotti, amici che sento ancora. Mio nonno era portiere e juventino, tanto che andammo insieme al Friuli il 5 maggio 2002 a gioire per lo scudetto della mia Juve di Del Piero».

E il basket?

«Ero combattuto, in Grecia, al seguito di papà giocatore, ecco la decisione di prendere la via dei canestri, anche se per un periodo ho giocato anche a tennis».

Eppure sei nato negli Stati Uniti...

«Nel 1992 perché mio padre era al college a Oregon State».

Quante lingue parli?

«Tre bene: serbo-croato, itaiano e inglese. Ma me la cavavo anche con tedesco, turco e spagnolo perché sono andato a scuola anche in Germania, Turchia e Spagna. A casa ho ancora i quaderni in cui scrivevo nelle diverse lingue».

Mirza giramondo: da dove parti?

«Seguimi è lunga: Oregon, Bologna quando papà giocò la prima volta alla Fortitudo, Berlino, Istambul, Caceres in Spagna, Trieste, ancora Bologna dove ho coltivato le prime amicizie».

Finita?

«Macché, arrivammo a Udine quando Teo giocò alla Snaidero, poi mi portò anche a Scafati quando allenava, frequentai la scuola a Pompei e conservo ancora ricordi meravigliosi. Quindi da giocatore altre valigie: esordio alla Snaidero con coach Cavina nel 2010, quindi Bologna, Pesaro, Pistoia, Brindisi, Mantova col campionato vinto, Brescia altro trionfo in A2, la prima volta a Torino con Frank Vitucci, Capo d’Orlando, di nuovo a Torino con “fascia” di capitano e campionato sfiorato tre ani fa con Diop e Cappelletti, Cremona e di nuovo Udine».

Sarà contenta adesso mamma Lejla...

«Sì, anche se vivo per conto mio in centro a Udine , sennò a casa dei miei devo anche aiutare nelle faccende domestiche (ride, ndr)».

Il legame con Sarajevo l’hai mantenuto?

«Sì, ho là i miei parenti, ma mi sento italiano e molto friulano anche se, non si offendano qui, mi piacerebbe un giorno tornare a vivere a Torino dove mi sono trovato davvero bene».

Parliamo di derby?

«Certo. Sappiamo che quella di domani è una partita importantissima, per la società e i nostri tifosi, sempre fantastici, ma non sarà decisiva. Sarà durissima, ma noi vogliamo vincere, dimostrando di aver fatto grandi passi avanti rispetto all’inizio di stagione e a quella partita di Supercoppa».

Trieste non sembra stare benissimo...

«Tranquilli saranno in palla. E poi hanno vinto mercoledì e ci aspetteranno con il coltello tra i denti».

L’Apu di quest’anno sembra un bel gruppo, quando l’hai capito?

«Subito. I gruppi tosti, coesi, si formano naturalmente. In campo ci si passa la palla e tutti mettono il bene della squadra davanti al proprio e si sta insieme anche dopo gli allenamenti».

La società è ambiziosa: ma come si fa a vincere?

«Intanto facendo come ha fatto la società: mettendo insieme giocatori che hanno già vinto. Non puoi insegnare a vincere, o ce l’hai dentro o non ce l’hai».

Il coach? È la prima volta che ti allena.

«Sì, ma mi parlavano tutti bene di Vertemati. Ho accettato subito di tornare in una piazza che vive di basket e con una società ambiziosa e grandi tifosi. Adriano è una persona vera giusta, molto giusta, molto preparata ed esigente. Prepara le partite alla grande».

I tre allenatori migliori finora?

«Cavina, Vitucci, Casalone»

Chi ti ha stupito di più nell’Apu finora?

«Tutti, ma Jason Clark, che conoscevo già, e Marcos Delia, sono due professionisti veri che antepongono il bene della squadra al proprio».

Quanta pressione senti per domani?

«Zero. Ci alleniamo per giocare partite del genere davanti a 4 mila persone, se uno sente pressione per giocarle non ha capito nulla. A proposito filo via ad allenamento sennò il coach chi lo sente? Ci vediamo domani. Forza Apu».