Gesteco, è ora di gettare il cuore oltre l’ostacolo: battere Rimini prima del restyling

CIVIDALE. Serve un’altra prestazione da vecchia Gesteco stasera contro Rimini. Il calendario è impietoso, e a soli tre giorni dalla bruciante sconfitta di Forlì all’overtime propone una partita delicatissima alle Eagles, reduci da quattro stop consecutivi.

A tutti i costi

Classifica alla mano, oggi (sabato 4 novembre) Cividale non può permettersi un altro passo falso. Bisogna gettare il cuore oltre l’ostacolo, e serve la Gesteco dell’anno scorso, non in termini di uomini ma di spirito. Per la nuova, con in campo l’americano Vincent Cole, bisognerà aspettare il derby di domenica 12 novembre a Trieste.

Pillastrini dovrà invertire il trend con gli stessi uomini di mercoledì a Forlì, dato che Furin è ancora out per la distorsione alla caviglia di otto giorni fa contro Nardò. Una delle chiavi del match è la lotta a rimbalzo: le Eagles devono cercare di ripetere la prova di Forlì, dove hanno dominato sotto le plance a differenza delle gare contro Udine e Nardò, ma bisogna fare i conti con il riminese Justin Johnson, rimbalzista numero uno del campionato con 10,1 carambole catturate in media a partita.

Parola al Pilla

Coach Stefano Pillastrini affronta un’altra squadra della sua Romagna e presenta così la sfida: «Rimini viene da una sconfitta bruciante contro Cento e noi da una partita persa a Forlì ai supplementari, quindi di fronte ci saranno due squadre che al momento hanno grandi motivazioni e voglia di riscatto. Sarà una partita sicuramente con un grande agonismo, fra due squadre che vogliono assolutamente vincere, non che sia diverso dal solito ma quando si è in questi momenti le motivazioni sono anche più alte. Noi ci prepareremo e vogliamo vincere questa partita contro una squadra fortissima, come lo sono tutte le squadre di questo girone, e ci faremo trovare pronti».

La carica del capitano

Alla vigilia del match ha parlato anche Eugenio Rota, leader dello spogliatoio gialloblu. «Sicuramente a Forlì c'è stata un'importante svolta a livello mentale rispetto alle passate partite, perché volevamo fare una partita di agonismo speciale e l’abbiamo fatta, pareggiando i loro rimbalzi e superandoli a rimbalzo offensivo. Siamo stati aggressivi dove volevamo esserlo e secondo me c'è stata una netta differenza nell'atteggiamento; dobbiamo ripartire da questo».

Come seguirla

Gesteco Cividale-Rinascita Rimini si disputa alle 20 al palasport di via Perusini e viene trasmessa in diretta streaming su LnpPass per abbonati al servizio. Differita su Telefriuli alle 22.