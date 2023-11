L’Udinese sbanca San Siro, non è un sogno: è successo davvero

Sarà stata anche la ricorrenza del 4 novembre, non la festa delle Forze Armate ma l’anniversario della partita dei sogni Udinese-Ajax, Coppa Uefa 1997, fatto sta che l’Udinese ha scelto San Siro per iniziare il suo campionato.

Perchè la banda di Cioffi, anche se al cospetto di un Milan sbiadito, scollato e in crisi di identità, ha mostrato sotto la pioggia di San Siro sùbito un volto finora mai visto.

Squadra corta, attenta, Ebosele e Zemura che corrono e difendono; Bijol e Perez capaci di non far fare un tiro in porta o quasi a Giroud, Leao e men che meno Jovic. Pereyra incursore libero, Samardzic finalmente ispirato.

L’attacco? Vero, Success continua a non fare gol (anche se è Magnan che gliene ha tolto uno), ma dentro la partita. Da non credere. Da darsi schiaffi al volto certi di svegliarsi e ritrovarsi davanti la squadra a tratti imbarazzante delle prime partite.

No, tutto vero. Anzi, l’Udinese alla seconda tappa del Cioffi 2 (bravo, parlano per lui i risultati) è pure migliorata nel corso della partita meritandosi la prima vittoria stagionale anche grazie al miracolo di Silvestri su Giroud.

Certo, ora diranno che il Milan era in crisi, che Pioli traballa, che aveva Mbappe in testa (se saranno questi i rossoneri, auguri). Ma l’importante è che l’Udinese abbia iniziato il campionato. Il 4 Novembre.