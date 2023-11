L’Udinese ancora senza vittorie cerca segnali a San Siro

UDINE. Dallo stadio di Monza a San Siro ci sono 23,9 chilometri. Che distanza ci sarà tra il risultato di domenica scorsa a quello di oggi (sabato 4 novembre, in serale) per l’Udinese? Vorremmo dire nessuno, perché significherebbe che Pereyra e compagni torneranno a casa con qualcosa in saccoccia. Per farlo, però, bisognerà cavare fuori dal cilindro una prestazione decisamente superiore rispetto a quella di sei giorni fa.

Fabio Capello, nell’intervista rilasciata al Messaggero Veneto, ha definito l’Udinese «squadra macchinosa, la palla non scorre».

Ecco, è proprio nella velocità di palla e nelle transizioni che la squadra di Cioffi dovrà migliorare. E in fretta anche perché i prossimi avversari si chiamato Atalanta e Roma.

Morale

L’eliminazione dalla Coppa Italia non può aver lasciato il segno. Se lasci fuori gli undici titolari che hanno iniziato la gara con il Monza, e non ti giochi Samardzic come ultimo cambio, significa che la priorità, complice la classifica deficitaria, viene data al campionato. Un po’ di fiducia, semmai, l’Udinese deve averla ricevuta dal risultato di domenica scorsa.

Rimontare lo svantaggio è un segnale incoraggiante, provate a immaginare cosa si sarebbe scritto e detto se Cioffi-due avesse esordito con una sconfitta. Certo, il calendario è quello che è ma se l’Udinese vuole restara agganciata al treno delle squadre che hanno già superato il muro dei dieci punti, qualche punticino qua e là con le grandi lo deve racimolare. E quella con il Milan è la prima occasione.

Scelte

Cioffi ha detto di avere molte certezze sulla formazione da schierare. Sembra evidente che giocheranno tutti quelli che sono rimasti a riposo contro il Cagliari e quindi viene da pensare che il tecnico riproporrà lo stesso undici di domenica scorsa. Attenzione, però a un paio di variabili: Lovric al posto di Payero nel ruolo di mezzala sinistra e Lucca al fianco di Success con conseguente arretramento di Pereyra a mezzala e il conseguente scivolamento in panchina di Samardzic.

Sorprese

Con Success come riferimento avanzato l’Udinese non ha convinto a Monza. Si crea poco e non si arriva con tanti uomini in area. Lo stesso ragionamento deve averlo fatto in casa rossonera Pioli se è vero che il tecnico del Milan sta pensando di riempire di più l’area bianconera inserendo Jovic al fianco di Giroud passando così a un 4-4-2 con Leao e Musah esterni di centrocampo.

Si prospetta una serata impegnativa per Bijol e soci, idem per Ebosele che sulla fascia rischierà il mal di testa tra Leao e Theo Hernandez. L’unica medicina – come ha detto Cioffi – sarà riuscire a contrattaccare.