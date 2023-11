Old Wild Apu, missione Trieste: è il gran giorno del derby

UDINE. Il conto alla rovescia è terminato, l’Apu Old Wild West è pronta per il derby. La sfida di campanile torna in campionato dopo oltre cinque anni e mezzo e Udine prova a ricominciare come aveva finito, cioè vincendo al PalaTrieste.

SALTO IN ALTO

L’Apu ha scelto di mantenere un profilo basso durante la settimana, anche per non caricare troppo una sfida che racchiude già una marea di significati. Udine ha di fronte a sé una ghiottissima occasione: prendersi la leadership del basket regionale.

Monaldi e compagni saranno carichi a mille, però occhio a pensare di trovarsi di fronte una Trieste in tono dimesso: sarà battaglia, sportivamente parlando, e bisognerà esser bravi a indirizzare dalla propria parte gli episodi. L’osservato speciale? È Justin Reyes, fatale all’Apu già in Supercoppa un mese e mezzo fa.

QUI APU

Bianconeri annunciati al gran completo, il portavoce alla vigilia è uno degli ex di turno, il pivot argentino Marcos Delia. «Si tratta di una partita speciale, una bella gara da giocare per noi e per tutto lo staff tecnico. Mi aspetto un match difficile, molto intenso sia per noi giocatori che per il numeroso pubblico sugli spalti.

Spero che faremo una buona gara, in settimana abbiamo lavorato molto per arrivare preparati al derby, siamo pronti a dare tutto per vincere». Gli altri due ex triestini arrivati a Udine in estate sono Matteo Da Ros e Jason Clark.

DERBY SUGLI SPALTI

Già superata quota 4 milsa spettatori con i biglietti venduti in prevendita sommati agli abbonamenti dei tifosi di casa, si va verso quota 5 mila. Di questi 570 saranno di fede udinese: raggiungeranno Trieste con otto pullman e decine di automobili private, in 530 saranno sistemati nel settore ospiti e in quello sottostante, una quarantina siederanno in parterre.

DERBY IN TV

Il derby Trieste-Udine si disputa in posticipo alle 21 di domenica 5 per consentire la diretta televisiva su RaiSport Hd (canale 58 del digitale terrestre, inizio collegamento dalle 20.55) e in streaming su Rai Play.

La telecronaca sarà curata da Edi Dembinski, con il commento tecnico dell’ex giocatore Azzurro Sandro De Pol, triestino doc. Gara in diretta ed in chiaro anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.