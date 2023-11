CIVIDALE. È una Gesteco da cuore e batticuore. Tempo supplementare a Forlì il mercoledì, stessa sorte il sabato contro Rimini. L’esito però è stato diverso, la striscia negativa è stata spezzata e la classifica ha ripreso colore.

ADRENALINA

C’è un’immagine che fotografa a perfezione lo spirito Eagles che sabato sera ha permesso di confezionare la rimonta. A 6’ e 11” dalla fine, sul 54-59 con Cividale in recupero e con Miani in lunetta il tecnico ospite Ferrari chiama timeout.

Mentre i compagni si dirigono verso la panchina, Dell’Agnello fa una deviazione e si reca sotto la curva gialloblù: agita le mani, esorta il pubblico ad alzare i decibel e grida “Tutto, tutto!”.

In quel preciso istante abbiamo percepito nitidamente la simbiosi che esiste fra questa squadra e il suo impagabile pubblico.

Una sintonia che Pillastrini ha sottolineato anche in sala stampa nel dopo gara, indicandola come fattore decisivo. Non è solo tifo, è qualcosa di più.

È un continuo interscambio d’energia che aiuta i giocatori a dare quel qualcosa in più, magari quando le energie stanno finendo. Ed è da lì che scaturiscono la palla rubata, il rimbalzo o la difesa arcigna che permettono di vincere la partita.

SEGNALI

La sfida con Rimini era l’ultima della Gesteco 1.0 di quest’anno, poiché da domenica a Trieste ci sarà la versione 2.0 con l’innesto di Cole.

All’apparenza è rimasto tutto inalterato, visto l’elevato minutaggio dei vari Rota, Redivo e Dell’Agnello e quello piuttosto scarso concesso a Isotta e Marangon.

Qualcosa si è mosso, invece, sul fronte dei nuovi acquisti. Mastellari, ad esempio, ha fornito un apporto decisivo con 18 punti e 4/8 nelle triple. Bene anche Berti nella prima parte di gara.

Ora vedremo quale impatto avrà Cole sulla squadra, in termini di apporto e di rotazioni. Con un giocatore in più, per qualcuno lo spazio si ridurrà giocoforza. A coach Pillastrini il compito di gestire il tutto.

RIMBALZI

Il computo finale dice 46-36 per Rimini. Un –10 per le Eagles, che hanno accumulato il gap nei primi 20’, quando Simioni e soprattutto Johnson hanno banchettato nel pitturato.

Gli aggiustamenti tattici del “Pilla” hanno consentito alla Gesteco di presidiare meglio l’area, e la conferma arriva dai 15 punti subiti negli ultimi 15 minuti di gioco, overtime incluso. Una difesa da vecchia Gesteco, ora tocca a quella nuova trovare gli equilibri.