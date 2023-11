Udinese, dopo la vittoria a San Siro Cioffi alza subito l’asticella

UDINE. «Nessun gruppo è omogeneo nei suoi valori, neppure l’Udinese ma sì, la competitività è il modo giusto per alzare il livello di rendimento di questa squadra».

La confessione arriva nel cuore della notte , mentre il cielo ancora gocciola acqua su San Siro e il cuore del tifo rossonero sanguina per una sconfitta che conferma il momento difficile del Milan e l’allungo delle battistrada, il primo della lunga volata per lo scudetto.

Mister Gabriele Cioffi pensa invece a come alzare l’asticella per risalire la classifica e far allontanare così i bianconeri dalla zona calda.

Nessun segreto. L’idea è quella di mettere in competizione i tanti “doppioni” in rosa, perché non è un mistero che in mezzo al campo, tanto per essere chiari, l’Udinese abbia un bel po’ di alternative.

Lo conferma lo stesso tecnico fiorentino scandagliando il suo centrocampo. «Zarraga ha qualità, come pure Quina. La qualità va tirata fuori», racconta nella sala stampa di San Siro davanti all’uditorio milanese che corre a scorrere sugli smartphone i nomi dei “carneadi” bianconeri nominati da Cioffi.

Che avrebbe potuto mettere accanto ai due anche Samardzic, Payero, Pereyra, Lovric. Soltanto il destino di quest’ultimo, costretto a partire dalla panchina nelle ultime occasioni interessa da quelle parti.

«Alleno un gruppo intelligente che sa rispettare le mie scelte e che lotta per farmi cambiare idea», racconta riferendosi allo sloveno che nella scorsa stagione era uno dei titolarissimi di Sottil e che adesso stenta non poco a imporre le proprie qualità.

Dovrà sgomitare per riguadagnarsi i vecchi “galloni”. Lui, il tecnico, fa intendere di essere sempre in allerta per rilevare delle flessioni nel rendimento, anche all’interno di una partita.

Al di là degli errori, degli episodi. Ricordate lo spaesato Ebosele di Monza? Lo sostituì nell’intervallo. «Ma non è stato un cambio punitivo», disse Cioffi.

Ha usato più o meno lo stesso metro con Samardzic in quel di San Siro. «Ha fatto una grande partita, sono molto contento della partita che ha disputato».

Dal serbo ci si aspetta di più, deve essere più incisivo e completo nelle due fasi. Attacco ma anche difesa. E Samardzic deve ancora crescere in questa doppia ottica.

«Io non avrò paura di mettere qualcuno in panchina», ha poi aggiunto l’allenatore bianconero con una frase tutt’altro che scontata.

D’altra parte in queste due prime partite è chiaro che abbia chiesto ai suoi ritmo e cuore. Dare tutto, a costo di non riuscire a portare a termine i 90 minuti. Lui ci penserà con i cambi.

Contro Monza e Milan ha cambiato tutte e due le volte gli esterni: Joao Ferreira per Ebosele, Zemura (una piacevole scoperta) per Kamara, o viceversa. E anche gli interni sono stati sostituiti.

Anche il “talentino” Samardzic. Questo è il metodo Cioffi per rivedere un’Udinese dispettosa, capace di battere anche una grande per spremere punti salvezza.