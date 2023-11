Apu, il post derby è un coltello nella piaga

UDINE. Perdere così, con un canestro di tabella all’ultimo secondo, brucia parecchio. È il basket, bellissimo e crudele al tempo stesso, e bisogna accettarlo: l’Apu a maggio ha esultato vincendo l’ultimo derby della serie play-off con Cividale a un secondo dalla fine, domenica sera invece ha masticato amaro, anzi amarissimo, per il rocambolesco finale.

KILLER INSTINCT

Ripensando alla sfida del PalaTrieste a mente fredda, si ha la sensazione che Udine abbia gettato al vento una grandissima occasione. I bianconeri avevano la partita in pugno e hanno avuto diverse occasioni per sferrare il colpo del kappaò a un’avversaria barcollante.

Non ci sono riusciti e hanno pagato a caro prezzo: non è la prima volta che accade quest’anno, anche a Verona alla terza giornata l’Old Wild West si è fatta sfuggire di mano una vittoria che aveva quasi in tasca. Ci vuole più cattiveria, sportivamente parlando, per uccidere le partite contro avversari di un certo livello.

CAMPANELLO D’ALLARME

Sono due le cifre che hanno condannato l’Apu alla sconfitta. La prima è quella dei rimbalzi, 56-38 il computo finale a favore di Trieste, che ha sfruttato i 20 rimbalzi offensivi catturati. L’altro dato che fa rumore è quello dei tiri liberi: 20 i viaggi in lunetta per i padroni di casa, appena 3 per Udine. Aldilà delle polemiche sull’arbitraggio, è opportuno notare che i bianconeri sono di gran lunga la squadra che ha conquistato meno tiri liberi fino ad ora.

Sono appena 87, quasi la metà di quelli di Cento (164) e Cividale (159). Nel girone Verde Trapani è addirittura a quota 192. È palese che a Udine manchi qualcosa nel gioco interno, infatti le due sconfitte sono arrivate quando le percentuali da tre sono scese sotto il 30%. Il pacchetto lunghi, compresi i numeri 4 Da Ros e Gaspardo, a Trieste ha prodotto la miseria di 7 punti. Decisamente troppo poco.

RIPARTENZA

Alessandro Pedone, dopo aver smaltito almeno un po’ la delusione di domenica sera, ha voltato pagina. «Al ritorno ci rifaremo – ha affermato il presidente Apu - anche contro la fortuna che beffardamente ci ha voltato le spalle con quella tabellata allo scadere, ma questa è la crudele regola del nostro bellissimo sport».

La squadra bianconera torna in palestra per preparare la sfida di sabato sera contro Orzinuovi, prevendita aperta nel circuito Vivaticket con in promozione un pacchetto famiglia.