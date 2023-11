La Gesteco inserisce Cole per provare a vendicare Udine

CIVIDALE. Senza Vincent Cole Cividale ha già dimostrato di poter competere nel girone – durissimo – che attualmente la vede coinvolta. Lasciando ciononostante qualche punto importante per strada. E soffrendo: il peso avversario a rimbalzo, l’esperienza delle rivali.

L’assenza, in attacco, di un terminale alternativo a Redivo nel pacchetto esterni: su tale fronte, con Vincent Cole, la squadra di coach Pillastrini punta a far crescere la resa del proprio arsenale offensivo.

A partire, magari, da questa domenica, dal derby esterno di fronte a Trieste. Vincent Ramaad Cole: attorno al nuovo americano delle Eagles ruotano quindi le prospettive di crescita del team friulano.

Nonché parte delle chance vittoria dei gialloblù nella sfida ai giuliani. Perché è vero, Trieste è compagine solida – chiedere all’Apu –, ma quella osservata di recente all’opera, specialmente sabato scorso, nel finale del match con Rimini, è una Ueb a cui l’aggiunta di una macchina da punti come Cole potrebbe dare un’identità nuova, ancor più temibile.

Sarà dunque in campo, l’ala di Charleston, nel prossimo turno? Il giocatore, al momento, si sta inserendo per gradi al nuovo gruppo: fra sabato e domenica ha lavorato individualmente per poi unirsi, nella giornata di ieri, alla ripresa generale degli allenamenti.

Il menù dello staff ducale oggi prevede una doppia seduta per l’intera squadra, Cole compreso.

Letale dall’arco, lo statunitense sarebbe in grado anche di far valere i suoi quasi 2 mt di altezza nel pitturato. Insomma: va arricchendosi il ventaglio di soluzioni a disposizione del Pilla.

Un ventaglio, va detto, già in fase di profondo ampliamento: a testimoniarlo, in particolare, l’operato di Miani, da due gare top scorer Ueb. In generale, la complessiva presa di coscienza del roster gialloblù nei propri mezzi.