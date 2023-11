Il rigore della vittoria a San Siro e tanto altro: Pereyra si è ripreso l’Udinese

UDINE. Detto e fatto. Pereyra si è ripreso l’Udinese. «È un titolare indiscusso di questa Udinese»: parole di Gabriele Cioffi all’insediamento, quando bisognava scavare sulle convinzioni del successore di Sottil, mentre il “Tucu” aveva appena finito il rodaggio dopo un rinnovo di contratto che adesso può essere sicuramente definito tardivo.

D’accordo, a parametro zero poteva essere considerano un “bocconcino prelibato” anche per alcune squadre impegnate nelle coppe, ma la voglia dell’argentino di restare in Italia non era un mistero, così come la sua scarsa disponibilità nell’esplorare altri mercati, come quello turco (Besiktas), o quello brasiliano (Santos). Tanto che ad agosto Pereyra ha deciso di cambiare procuratore, passando dalla scuderia di Federico Pastorello a quella del connazionale Luis Pomes. Chiara la delusione per un mancato aggancio di un contratto in serie A, mentre lui si allenava in solitaria a Udine, dove è ormai di casa, come tutta la sua famiglia. Per tornare in bianconero non sarebbe servito un super-procuratore. Sarebbe bastata una firma su un’offerta al ribasso, visto che Gino Pozzo si è trovato a dover gestire anche un prolungamento “pesante” (e rischioso, come ci si è accorti) come quello di Gerard Deulofeu.

Così il “Tucu” a fine mercato ha optato per il ritorno. L’accordo in essere è annuale, senza opzioni di rinnovo. L’ingaggio? Si dice che sia passato a guadagnare molto meno della metà, circa 700 mila euro per questo campionato. Su per giù la cifra che gli avrebbe garantito la Sampdoria per mettersi a disposizione dell’ex compagno – ai tempi della Juventus – Andrea Pirlo. Ma in serie B, seppur con una clausola valida per la promozione immediata.

Obiettivamente, dopo averlo rivisto all’opera sabato sera a San Siro di nuvo “centrale” nel progetto, trascinatore instancabile, viene da sorridere: un Pereyra così non può essere da serie B. Cioffi lo sa benissimo, così l’ha subito messo in condizione di fare il “tuttocampista” come piace a lui. Parte alle spalle del centravanti, ma vaga a caccia di spazio e palloni giocabili. Samardzic e Thauvin, tanto per fare due nomi, ma anche Lovric e Payero, dovrebbero imparare a inserirsi per arrivare al tiro, contribuire al bottino di gol.

Lui, il “Tucu” è pronto a dare l’anima in mezzo al campo, anche in mezzala, dove si è spostato nel finale delle gare con Monza e Milan. Meglio dimenticare l’opzione d’emergenza rappresentata dalla fascia destra, dove avrebbe voluto rivederlo, seppure part-time, Sottil.

Pereyra va per i 33 anni, meglio non esagerare con le prestazioni tutto muscoli e corsa. Pereyra è un leader. Tecnico e tattico. E chissà che a fine stagione stavolta il rinnovo non arrivi puntuale