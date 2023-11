Il settore ospiti è sold out: il derby a Trieste carica Cividale

CIVIDALE. È forse il primo, vero, derby regionale quello che attende Cividale domenica? Sì, stando a importanza del match, gara di regular season, e identità del team avversario, quella Trieste uscita vincente, nell’ultimo turno, proprio dalla sfida a un’altra formazione friulana, l’Apu.

«Questo non è il Friuli», recitava uno striscione alabardato in occasione del faccia a faccia con Udine, domenica scorsa: se allora quello fra i bianconeri e la Ueb è un confronto sentito, già ricco di corsi e ricorsi storici, è la sfida ai cugini di Trieste il derby per eccellenza, anche per il club ducale.

Forte, dunque, la risposta dei supporter di fede gialloblù all’imminente trasferta in terra giuliana. La “marea gialla” si sta preparando a invadere il PalaTrieste: il settore T, quello riservato alla tifoseria ospite, è già sold out, coi suoi 300 posti presi d’assalto, nelle ore scorse, dai sostenitori Ueb.

Ad oggi, restano a disposizione ancora 160 posti nel settore N3, quello sottostante al settore ospiti. Questi i prezzi: intero 27€, Under 18 23€, Under 12 11€, Under 5 2€. In vendita anche una ventina di posti nel settore G (retro panchina Gesteco): intero 49€, U18 44€, U12 20€.

I tagliandi per la partita possono essere acquistati esclusivamente presso la Club House del PalaGesteco, tutti i giorni fino a venerdì 10 novembre dalle 17 alle 20. Non è prevista, infatti, la vendita online.

Due i precedenti fra Eagles e Trieste, entrambi dal peso specifico inferiore rispetto al match alle porte. A spuntarla, tanto al Memorial Bortoluzzi di Lignano Sabbiadoro, quanto in Supercoppa, a Cividale, la squadra allenata da coach Christian.

Sugli spalti, in ambedue gli appuntamenti, un tifo corretto, sportivo, fece da sfondo a gare altrettanto piacevoli. Come a dire che, pure un derby, persino il prossimo di campionato, può essere vissuto col giusto spirito e la sola voglia di sostenere i propri colori.