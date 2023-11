Old Wild West, ecco tre gare in otto giorni per cancellare Trieste

UDINE. Apu, tre partite in otto giorni per riprendere la corsa. Non c’è tempo per i rimpianti, in casa bianconera si lavora sodo per preparare un trittico di partite ravvicinate che può essere un importante crocevia di questa stagione.

CALENDARIO

Ad aprire questo mini-ciclo di partite è la sfida casalinga contro Orzinuovi, anticipata a sabato sera (palla a due alle 20.30) per evitare la concomitanza di Udinese-Atalanta. L’avversaria è di seconda fascia, ma la gara riveste un’importanza particolare per valutare quale sarà la reazione della compagine udinese alla delusione del derby.

A seguire, mercoledì 15 (alle 20.30) al Carnera, ecco il recupero della 7ª giornata fra Apu Old Wild West e Fortitudo Bologna. Per Monaldi e compagni ci sarà la possibilità di fare lo sgambetto alla capolista e di accorciare la classifica al vertice.

Giusto il tempo di respirare un attimo che domenica 19 si gioca di nuovo, con Udine di scena a Forlì alle 18 contro l’Unieuro. Altra sfida d’alta classifica per testare le ambizioni della Vertemati band.

SCONTRI DIRETTI

Le partite contro Bologna e Forlì saranno un doppio esame di maturità per l’Apu, soprattutto alla luce di quanto si è visto a Trieste e in precedenza a Verona. La squadra bianconera si è dimostrata implacabile contro le squadre di fascia medio-bassa, ma negli unici scontri diretti per i primi posti ha avuto il “braccino”: partita in pugno ma non chiusa e beffa finale.

La crescita di una squadra passa necessariamente per una vittoria pesante, che dia autostima e ne certifichi il valore. Nella passata stagione Udine ha clamorosamente fallito tutti gli scontri diretti al vertice: 0-5 complessivo con Forlì, doppia sconfitta con Pistoia e Cento, brutto stop casalingo con Torino nella seconda fase, seguito dal successo al PalaAsti con la complicità della squadra torinese.

Mettiamoci anche le brutte figure al PalaDozza contro la “Effe” e contro Cantù in coppa Italia e il quadro è completo. L’ultimo successo di un certo peso risale al 6 novembre 2022, in casa contro la Fortitudo. È passato più di un anno, è il caso di chiudere questo cerchio negativo proprio contro i felsinei.

MERCATO

Attenzione al calendario anche per quanto riguarda la possibilità di mettere mano al roster. Le regole in vigore da quest’anno permettono di effettuare quattro nuovi tesseramenti, due prima che inizi il ritorno e due entro il venerdì antecedente la terzultima giornata della fase a orologio.

Significa che c’è tempo sino al 1° dicembre per operare le prime due mosse, se necessario.