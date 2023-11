Pizzul: i meriti dell’Udinese e le mie partite in bici a San Siro

Nell’area geografica nostrana, intesa come Friuli Venezia Giulia, è tradizionalmente diffusa la tifoseria milanista, per cui è abbastanza comprensibile che si ascoltino in giro anche da noi mugugni indispettiti sulla vittoria e sull’impeccabile prestazione dell’Udinese.

Per la verità, assodati i meriti indiscutibili dei friulani, non è che il Milan sia stato messo in crisi solo dall’altrui bravura, da un bel po’ aveva perso smalto e brillantezza e doveva fare i conti con contrattempi assortiti.

Sta di fatto che la scoppola rimediata a San Siro in occasione della prima vittoria in campionato dell’Udinese ha acuito la tensione negativa tra i rossoneri, con Pioli contestato, Ibrahimovic in agguato per diventare non si sa che cosa nell’organico per volere dei proprietari americani.

E soprattutto la partita serale contro il Psg da non sbagliare. Appuntamento sentitissimo e purtroppo occasione per nuovi vergognosi scontri tra i tifosi, ammesso che si possano definire così gli imbecilli che hanno scatenato risse, agguati, colpi di mano e di coltello nel pomeriggio di avvicinamento alla gara.

Non è la prima volta che il centro e le zone più frequentate di Milano siano teatro di simili assurde bravate e sono situazioni che in passato più volte ho avuto modo di sopportare, tra l’altro, me ne rendo conto solo adesso da vecchietto mal messo in arnese, con belle dosi di coraggio o forse incoscienza, dato che preferivo andare alla partita in bicicletta per evitare ingorghi e perdite di tempo.

Alla fine me la sono sempre cavata, ma francamente non posso dire che siano esperienze delle quali sento la mancanza.

Le tribolazioni del Milan che resta importante per blasone sportivo e peso mediatico in pratica hanno rubato spazio e riconoscimenti anche all’Udinese che a giusta ragione pretenderebbe magari un pizzico di considerazione e di spazi in tv, radio, social assortiti.

Ma è vecchia questione sulla quale non vale nemmeno la pena prendersela più di tanto. Del resto, nelle nostre contrade le coperture mediatiche sono soddisfacenti e graduate sul comportamento della squadra, con ovvi slanci di entusiasmo per l’impresa di San Siro.

Dopo la sbornia di evviva e di elogi soprattutto per Cioffi, un po’ tutti si sono adagiati su commenti equilibrati, nella consapevolezza che l’impresa è stata compiuta, ma la faccenda è ben lungi dall’essere risolta.

Emerge, chiara e condivisa, la sensazione che l’impegno di domenica con l’Atalanta sarà di fondamentale importanza, per il valore della Dea, la sagacia tattica di Gasperini, la rivalità tra le due squadre che, in qualche modo vanno considerate le regine delle provinciali, per rendimento e presenze in serie A. —

