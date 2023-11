Ecco Adele, la torre della Delser

UDINE. Funziona a meraviglia la Delser delle due torri. Non c’è solo l’esperta Lydie Katshitshi a spostare gli equilibri sotto i tabelloni: in estate è arrivata anche l’Azzurrina Adele Maria Cancelli a dare sostanza nel reparto delle lunghe del team udinese.

Bergamasca, classe 2004, nelle ultime due gare ha visto lievitare il suo impiego a 26 minuti, fatturando in media 16 punti e 9 rimbalzi.

Niente male per una ragazza entrata in punta di piedi nel club bianconero: «Ho accettato di venire alla Delser – spiega Cancelli – perché è una società che sta facendo molto bene in queste ultime stagioni, ed è un ambiente in cui si lavora molto, perciò ho ritenuto fosse la squadra giusta per crescere».

L’impatto è stato molto buono, le Women Apu sono prime in classifica a punteggio pieno. Vietati però i voli pindarici: «Abbiamo iniziato il campionato molto bene, siamo una squadra che può raggiungere ottimi risultati.

Meglio restare coi piedi per terra, dobbiamo continuare ad allenarci e un passo alla volta aggiungere sempre qualcosa in più per fare meglio».

Molto positivo anche l’inserimento nella realtà cittadina, tanto che Udine è considerato il posto ideale per vivere. «Qui mi sto trovando benissimo, Udine è una piccola città ma che vanta numerosi servizi, facili anche da raggiungere, e il centro è davvero stupendo. Sono molto contenta, visto che non amo le grandi città, a mio parere troppo caotiche. Udine è semplicemente perfetta».

Non c’è solo la palla a spicchi nella vita della numero 16 bianconera, che sta frequentando il primo anno della facoltà online di Scienze Motorie. Fuori dal campo Adele Cancelli è una ragazza solare, sempre con il sorriso sulle labbra.

Si ispira a Cecilia Zandalasini, ammira Luka Doncic e LeBron James, ascolta musica pop italiana e trascorrere del tempo con i propri familiari. Un’altra passione è viaggiare: «Mi piace visitare soprattutto i paesi di montagna». Il Friuli, in tal senso, ha moltissimo da offrire a una ragazza che sarà un punto di riferimento per la Delser ancora a lungo.