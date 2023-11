Gesteco, la carica dello sponsor: «Andiamo a Trieste per vincere»

CIVIDALE. Verso il derby, il primo al PalaTrieste. Compatta, la famiglia delle Eagles marcia verso il prossimo, importante, impegno di campionato. La squadra, con un Cole in più, si allena agli ordini dello staff ducale.

In background, il tifo si organizza per la trasferta, gli sponsor scalpitano, vicini alle sorti della squadra ducale. Adriano Luci, alias sig. Gesteco, si colloca in mezzo alle due fazioni che, dalle retrovie, spingono Rota e compagni verso un risultato importante.

Tifoso, oltreché main sponsor: «Siamo emozionati, se non altro perché al seguito avremo più di quattrocento persone. E questo è per noi motivo di grande orgoglio».

Dopo il ritorno al successo con Rimini, un pensiero ai due punti c’è. In barba alla forza di Trieste: «Tutti giocano per vincere, noi compresi. Ma, come al solito, la speranza è che in primis vinca lo sport. Confido ci sia un’atmosfera in grado di tradurre la serata che ci attende in un momento fantastico».

Il preludio al match di domenica i due incontri vissuti a Lignano e al PalaGesteco, gare contraddistinte da un tifo pulito sugli spalti. «Il primo desiderio è che vinca il basket.

Poter assistere a confronti del genere a questo livello fra squadre della nostra regione è una grande cosa, testimonia un risveglio del movimento sul territorio».

In quanto sponsor, anche la Gesteco, negli ultimi giorni, si è mossa per aggiungere una nuova pedina al roster di coach Pillastrini: «Cole sarà un supporto importante. Ma tutti gli altri elementi del roster sono parimenti importanti. Il vero tema è che se tutti si sentono componenti attivi del gruppo, i risultati poi arrivano».

Magari anche a Trieste: «Ho visto i ragazzi carichi. La vittoria dell’ultimo turno ci voleva, ha fatto capire una volta in più che la squadra c’è». Ed è pronta per vivere il derby.