Gracis story, l’antidoto Apu al derby perso

UDINE. Metabolizzare la sconfitta in un derby? Due chiacchiere col direttore sportivo dell’Apu Old Wild West, Andrea Gracis, aiutano.

«Beh, di solito mi bastano 24 ore, quando giocavo con l’allenamento successivo si smaltiva tutto. Solo una volta da giocatore mi è servito più tempo per metabolizzare una sconfitta. Certo questa è arrivata con un tiro di tabella...».

Fa ancora più male.

«Sì, ma il campionato è lungo. È stata una partita emozionante. Ecco, la cosa che ci ha dato più fastidio è quella di non essere riusciti a regalare una gioia ai nostri tifosi. Arrivare in 670 a Trieste non è stata una cosa da poco».

Ai tifosi questa squadra piace. Perchè secondo lei?

«Lotta e gioca anche bene, di squadra. Certo, dobbiamo migliorare, ma serve tempo».

Cosa non rifarebbe potesse rigiocarla?

«L’ho già detto ai miei: avremmo dovuto concedere un solo tiro e basta ad ogni azione, abbiamo invece concesso troppi secondi o terzi tiri. Poi la squadra è esperta abbastanza per conoscere i momenti chiave delle partite».

Gracis, esiste un problema lunghi? Esiste un problema Delia?

«No. Io e il coach facciamo una valutazione globale, se la squadra funziona o no, per adesso funziona e questo è un gruppo sano e di qualità che ora deve dimostrare di sapere superare questo ko che brucia».

Tra le tante note posisitive le faccio due nomi: Arletti e Clark.

«Il primo avrà momenti duri ma crescerà perchè ha passione, talento e fisico. Jason ha un altruismo e spirito di gruppo fupri dal comune».

Lei e Vertemati non avevate mai lavorato insieme.

«E Adriano è stata una bella sorpresa: schietto, preparato è facile essere in sintonia con lui».

Gracis, la “sua” Treviso sta andando male in serie A.

«Dispiace, ho passato lì 9 anni belli da giocatore e dirigente. La società è solida, coach Vitucci è una garanzia, ne usciranno».

Perchè iniziò a giocare a basket?

«I due miei fratelli più grandi ci giocavano, papà Paolo ci costruì un canestro in giardino. Ma abitavamo a Treviso davanti alla stadio Tenni, così io iniziai col calcio: ero bravetto, ala sinistra. Mio padre però non voleva continuassi col pallone: bestemmiavano troppo sui campi, mi indirizzò al basket e mi fece un favore...».

Lo fece al basket italiano: vinse tre scudetti e gioicò in Nazionale per dieci anni...

«Che anni meravigliosi».

Alla Reyer giocò con Dalipagic, Spencer Haywood e paron Zorzi in panchina...

«Il paròn era una leggenda, aveva tutto in mano».

Gestire Haywood, stella Nba, e Praja non era facile...

«I due non sia amavano, anche perchè a uno avevano dato la casa sul Canal Grande, all’altro al Lido...Praja imparò subito una frase in italiano: “Andrea daimi pala”. E ho detto tutto».

I suoi amici di una vita chi sono?

«Costa e Magnifico. A Pesaro ho vissuto anni splendidi. Due scudetti, Bianchini allenatore che mi diede la svolta nella carriera tirando fuori il meglio di me, poi Scariolo che ci guidò da giovane coach allo scudetto nel 1990. Poi ho chiuso e vinto a Treviso con D’Antoni da avversario a coach».

La Nazionale?

«Indimenticabile l’argento agli Europei di Roma nel 1991. Vinse la Jugoslavia, lo sloveno Zdovc era già stato richiamato a Lubiana per la guerra».

Gli avversari più duri che ha dovuto marcare?

«Larry Whright, grande anche a Udine, D’Antoni e Drazen Petrovic. E pure Vinnie Del Negro era un fenomeno».

Adesso ce lo può dire: ma qual era quella sconfitta che ha fatto fatica a scorsare?

«L’eliminazione a tavolino dai play off 1989 contro Milano per la monetina tirata a Meneghin. Ma c’era davvero quella monetina?». Altro che tabellata di Brooks.