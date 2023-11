Udinese, ora l’area avversaria non è più un tabù

UDINE. Non basta una vittoria per dire che l’Udinese è guarita, ma numeri alla mano si può dire che Gabriele Cioffi abbia portato qualcosa di nuovo, al di là della classifica che resta comunque complicata.

I punti di vantaggio sulle avversarie dirette si contano complessivamente sulle dita di una mano o poco più: uno sul Cagliari, due sul Verona, tre sull’Empoli, sei sulla Salernitana.

La speranza è di coinvolgere sempre più nella zona calda Genoa e Sassuolo, magari riprendere anche il Lecce per allontanarsi sempre più il Lecce che ora è solo tre lunghezze più avanti, puntando sulle armi sfoderate soprattutto a San Siro, visto che le prossime giornate di campionato proporranno Atalanta e Roma (dopo l’ultima sosta per dare spazio alle rappresentative nazionali) prima dello scontro diretto allo stadio Friuli con il Verona.

IL FURORE

Era la qualità migliore della squadra che, con Andrea Sottil, aveva stupito all’inizio della scorsa stagione, al di là degli interpreti che ora non ci sono più. Una caratteristica che poi si è progressivamente annacquata, fino a risultare tra gli “oggetti smarriti” di questo campionato.

Solo il tempo dirà se i bianconeri riusciranno a proporre con continuità il furore agonistico che si è visto a Milano, se Isacc Success lotterà come un leone nigeriano, se Pereyra sarà stoccatore e maratoneta, se sugli esterni Ebosele e Zemura mostreranno ulteriori progressi per mettersi nella scia dei predecessori che, non dimentichiamolo, sono Nahuel Molina dell’Atletico Madrid e Destiny Udogie del Tottenham.

Certo è che i presupposti ci sono. L’Udinese vista alla Scala del calcio è parsa cinica, aggressiva quando serviva rubare il pallone per catapultarsi nella metà campo avversaria, tanto che, come evidenziano le statistiche fornite dalla Lega serie A, ha vinto la battaglia dei palloni recuperati, 53 contro i 37 del Milan.

Per farlo ha corso davvero di più: complessivamente 110,488 chilometri contro 108,251 secondo i dati ufficiali. Ricordate quando i bianconeri correvano meno dell’Empoli a quei tempi ultimo in classifica? Ebbene, adesso l’Udinese è tutta un’altra storia.

L’ANALISI

Questione di gambe. Il professor Bovenzi, tornato già la scorsa estate in Friuli, è un uomo di fiducia di Cioffi. Ma non solo. Se prendiamo la trasferta disputata a Napoli il 27 settembre e persa 4-1 da Sottil, possiamo confrontarla e paragonarla per difficoltà ambientale e tecnico-tattica con quella dello scorso sabato contro il Milan.

Ebbene, a livello numerico sarà interessante notare come ci sia una filosofia di gioco diversa adesso. Se infatti al Maradona l’Udinese aveva manovrato soprattutto a ridosso della linea di metà campo, arrivando a riempire l’area avversaria pochissime volte (16 tocchi in tutto), a San Siro i bianconeri hanno cercato di saltare la trequarti in velocità per lavorare più palloni davanti a Maignan, ben 28 all’interno dei 16 metri e mezzo.

E con un po’ tutti, non soltanto gli elementi più avanzati, Success e Pereyra, come testimoniano le giocate di Ebosele che, non a caso, è riuscito a guadagnarsi in una di queste sortire il rigore della vittoria.

Ecco la strada da seguire già con l’Atalanta. Chiudersi e ripartire con furore. Riempire l’area avversaria adesso non è più un tabù.