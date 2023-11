Navarria-Battiston a caccia di un posto alle Olimpiadi

La prima tappa di Coppa del Mondo riaccende i riflettori sulla qualificazione olimpica di Mara Navarria e Michela Battiston. Per entrambe le schermitrici friulane, in gara rispettivamente in Italia e in Algeria, si riapre in questi giorni la corsa verso i Giochi di Parigi, una corsa particolarmente delicata per la squadra di sciabola femminile di cui fa parte l’aviere di Malisana Battiston. Le azzurre sono infatti, al momento, solo seste nel ranking olimpico (si qualificano le prime 4 squadre).

In Coppa del Mondo Michela gareggerà oggi ad Algeri, a livello individuale, e domenica a squadre. Mara sarà in pedana invece sabato a Legnano per la gara di spada individuale e domenica per quella a squadre.

Quello della spada femminile, al momento quarta nel ranking olimpico, è un percorso, almeno sulla carta, più agevole. Con questa tappa di Coppa del Mondo per Mara Navarria, 38 anni, si apre anche la 30esima stagione agonistica.

NAVARRIA

La friulana sarà in gara in Italia nella tappa tutta riservata alle donne e abbinata alla 43ª edizione del “Trofeo del Carroccio”. Essendo nelle top 16, salterà le fasi preliminari di oggi e sarà al via nel tabellone principale di domani. Sono venti le azzurre iscritte, diritto che ha l’Italia in quanto Paese ospitante. Assente l’udinese Giulia Rizzi causa infortunio. I fari sono tutti puntati sul team event di domenica.

L’Italspada femminile sarà in pedana con Rossella Fiamingo, bronzo olimpico a Tokyo e argento mondiale in carica, Mara Navarria, già oro iridato individuale, Federica Isola e Alberta Santuccio, quest’ultima salita due volte sul secondo gradino del podio nell’ultimo Campionato del Mondo in Lombardia, sia nell’Individuale che nella prova a Squadre.

Per Mara Navarria questa stagione ha un sapore tutto particolare, essendo la 30ª della carriera.

BATTISTON

Dopo le eliminatorie di ieri entra nel vivo oggi la gara di sciabola femminile di Coppa del Mondo ad Algeri. Michela Battiston, Martina Criscio e Rossella Gregorio sono qualificate di diritto al tabellone principale e tenteranno la scalata verso il podio.

Anche nella sciabola i fari sono puntati sulla gara a squadre, dove le azzurre dovranno salire sul podio e conquistare più punti possibili per restare in corsa per le qualificazioni.

Per una serie di calcoli complicati, l’Italia potrebbe qualificarsi anche terminando sesta nel ranking olimpico, ma l’obiettivo è quello di risalire più possibile la classifica. Michela, 26 anni, è stata una grande protagonista della passata Olimpiade e vuole scrivere un altro pezzo della storia della sciabola azzurra anche in Francia.