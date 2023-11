Vittoria Blasigh da Udine a stella del basker femminile Usa

Buonissima la prima per Vittoria Blasigh negli States. La 19enne udinese, cresciuta cestisticamente nella Libertas Basket School, ha esordito nel campionato Ncaa con la divisa di South Florida Bulls firmando 15 punti con 3/6 al tiro da tre punti e il contorno di 3 rimbalzi e 2 assist.

Un apporto fondamentale per il successo di South Florida per 76-61 contro le texane dell’Arligton. Il debutto è stato indimenticabile per “Vitto”: «L’emozione è stata pazzesca, quando sono entrata in campo per il riscaldamento gran parte del palazzetto era già occupato.

Quando il coach ha chiamato il mio nome a 5 minuti dall’inizio della partita avevo il cuore a mille, ho cercato di entrare in campo provando a essere me stessa e prendendomi i tiri che sto provando in allenamento».

Non era scontato che Blasigh riuscisse a integrarsi così in fretta in una pallacanestro molto diversa rispetto a quella che si pratica in Europa.

«La principale differenza – spiega Vittoria – è che qui c’è molto più atletismo e gioco fisico rispetto all’Europa. In America si lavora molto con pesi e con la preparazione atletica, oltre che sull’aspetto tecnico. Il coach è uno dei più bravi che abbia mai avuto e stiamo lavorando per migliorare il mio tiro».

Fin qui l’esperienza da giocatrice. Fuori dal campo c’è un mondo nuovo da scoprire, con lo stesso entusiasmo di quanto Vittoria gioca.

«Sto vivendo un esperienza bellissima, ho conosciuto tante persone da diverse parti del mondo. Mi trovo a Tampa, in Florida, e vivo a cinque minuti dal campus assieme ad altre due ragazze spagnole in un appartamento di un condominio dove vivono tutti gli sportivi del college.

Ci sono tantissime attività che il college organizza assieme a tutti gli atleti ed è bellissimo perché sempre si incontra gente nuova».

Il tutto gettando uno sguardo allo smartphone per restare aggiornata sulla sua Delser: «Sono molta contenta che siano prime in classifica, riesco a seguire poco perché c è il fuso orario ma sono sempre in contatto con coach Riga. Sono certa che continueranno alla grande».