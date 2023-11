L’Apu dimentica la delusione del derby di Trieste spazzando via Orzinuovi

UDINE. L’Old Wild West riparte dopo la tabellata indigesta di Trieste battendo Orzinuovi con un secondo quarto al poligono degno della miglior Chiara Cainero. Missione compiuta per l’Apu, che ora aspetta (mercoledì 15 novembre) al Carnera la Fortitudo Bologna per una partita bivio della sua stagione.

Mayfield ex Torino, Brown buon pivot, l’ala Donzelli: ecco i pericoli di Orzinuovi che sarà anche una matricola ma la fa sudare a tutti la pagnotta. L’Apu, ferita da quella tripla di tabella di Brooks nel derby, è stata avvertita in settimana da Vertemati che ha chiesto intensità e massima attenzione. Perché perdere un derby si può, specie in quel modo, ripartire subito si deve.

Ormai lo avrete capito però: nulla è scontato in questa super serie A2: 18-18 dopo 10 minuti. Di spettacolare c’è ben poco, tanto meno le 5 palle perse da Udine, tre delle quali perché un bianconero calpesta la linea laterale di fronte all’arbitro e al parterre dei vipponi udinesi.

Il vento tuttavia cambia subito, il ritmo dei Vertemati boys sale: triple di Caroti e Da Ros. Ci pensa Clark con un altro missile a tracciare il solco. E mentre i tifosi bianconeri rivolgono le loro attenzioni ai colleghi triestini tirando fuori un successone dei “Ricchi e Poveri”, val la pena aprire una parentesi su Clark. Signori, qualsiasi allenatore uno così lo vorrebbe avere, qualsiasi compagno idem. Qualsiasi tifoso pure. Questo è un gran bel giocatore e un gran bell’acquisto. Due triple di Gaspardo (bene in difesa su Donzelli), il solco si allarga. Metà partita, con un altro siluro da cinema del capitano: 51-34.

Udine può giocare in 10, gli altri no, e soprattutto l’Apu tira con 12 su 19 dall’arco in 20’. Riflessione: Vertemati usa Monaldi da sesto uomo “mascherato”. Caroti lavora ai fianchi gli avversari, poi entra il miglior play del campionato e fa la differenza, spesso quando gli avversari devo arrabattarsi con qualche cambio. Un bell’andare no?

Se avessero tirato così a Trieste come sarebbe finita? Inutile pensarlo, non lo hanno fatto anche perché avversari, contesto e pressione erano diversi.

L’unico compito per l’Apu ora è tenere le antenne alte e ruotare gli uomini gestendo le energie in vista della partita chiave di questa prima metà di campionato: il recupero di mercoledì sera al Carnera con la Effe. Il prossimo step di questa squadra, che piace al pubblico da matti, specie quando corre, infatti è servito sul piatto d’argento: dare un colpo forte al campionato e spennare con artigli da grifone di Cornino l’Aquila dei miracoli (e imbattuta) di “Artiglio” Caja, il coach incolpevole della retrocessione in A2 della Snaidero 15 anni fa e del dirigente Alibegovic sr, sarebbe un gran bel colpo. Non accadesse? La primavera è lontana, ci sarebbe tempo di ripartire. Ma se accadesse?

Vedremo. Di certo è che l’Apu risolve la pratica “Orzi” giocando come sa. Difesa adeguata e canestri al momento giusto, anche di Delia, che ha bisogno di fiducia e punti oltre che rimbalzi o pacche sulle spalle di compagni, che si vede lontano un miglio gli vogliono bene. Fine terzo quarto 63-47 con “Giasone” Clark che raggiunge quota 20 punti personali. Fine partita 82-61 con i baby Zomero e Agostini in campo.

Messaggio al “popolo” del Carnera. In alto i decibel mercoledì sera, basta il Giovanni da Udine per andare a teatro. Questo ragazzi se lo meritano.