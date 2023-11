L’Apu prova a ripartire dopo il ko a Trieste: al Carnera arriva Orzinuovi

UDINE. Dimenticare Trieste e ripartire. È questo l’imperativo in casa Apu in vista del match in programma nella serata di sabato 11 novembre contro Orzinuovi, anticipato per evitare la concomitanza con Udinese-Atalanta.

I bianconeri aprono un mini-ciclo di tre gare in otto giorni in cui hanno la ghiotta occasione di rilanciare le proprie ambizioni di vertice.

Prudenza

Orzinuovi, finora all’asciutto di vittorie in trasferta, non è certo avversaria da far tremare i polsi, ma in un campionato livellato come questo è meglio non fidarsi. Vietato pensare anzitempo alla sfida di mercoledì contro la capolista Fortitudo: i due punti di oggi pesano moltissimo.

Di fronte ci saranno due delle migliori squadre al tiro da tre punti: 40% per Udine, 37% per “Orzi”. Monaldi e compagni dovranno evitare di concedere il tiro in transizione ai lombardi, limitando le palle perse e cercando di avere il controllo dei rimbalzi.

Qui Apu

Iris Ikangi è pienamente recuperato e sarà della partita. Il portavoce Old Wild West alla vigilia è Mirza Alibegovic: «Siamo molto carichi, anche un po’ arrabbiati per l’ultima trasferta a Trieste. Abbiamo una settimana veramente impegnativa che ci aspetta, con tre partite di fila. Sabato affrontiamo un gruppo giovane, con tanta voglia e tanta energia. È una squadra preparata da un grande allenatore per la categoria. Noi siamo decisi a riscattare il derby di domenica scorsa: faremo di tutto per portarla a casa».

Gli avversari

Il punto di forza di Orzinuovi è la guardia americana DeMario Mayfield, uno che la serie A2 italiana la conosce bene avendo vestito le divise di Ferrara e Torino. Per lui 15,9 punti di media con il 56% da due e il 41% da tre.

In cabina di regia c’è Ruben Zugno, di scuola canturina, la guardia del 2002 Alessandro Bertini ha qualche apparizione in A ed Eurocup con Brescia e sta bruciando le tappe.

Nei pressi del canestro occhio a Daniel Donzelli, anni fa nel mirino dell’Apu, a Clewon Brown, lungo con mano educatissima, e a Kevin Ndzie, scuola Stella Azzurra cercata in estate anche da Udine, prima di virare su Jacopo Vedovato. Old Wild West Udine-Agribertocchi Orzinuovi verrà trasmessa in diretta streaming su LnpPass per abbonati al servizio. Aggiornamenti live sui social network ufficiali Apu.