Cividale non soffrirà da sola, è anche il derby di Micalich: «Io e Trieste, una sfida infinita»

CIVIDALE. Quello tra Davide Micalich e la Trieste del basket è un rapporto di amore e odio, da sempre. Da quando l’attuale presidente delle Eagles di Cividale calcava, anni or sono, il parquet.

Vincente, allora, fu proprio un’esperienza al Cus Trieste. Poi l’operato al seguito della Snaidero, i campionati da general manager all’Apu.

Friulano cresciuto a Udine, il numero uno Ueb non può che approcciarsi con emozione all’appuntamento che vedrà impegnata domenica 12 novembre la sua squadra al PalaRubini.

Presidente, partiamo da lontano. Da atleta, cos’era per lei Trieste?

«Ho fatto una marea di partite contro di loro, nelle giovanili. Poi ho fatto un po’ di anni fuori casa, ma altri derby sono arrivati al mio rientro. Però a Trieste mi sono laureato, e non solo: ho vinto anche lo Scudetto della Stella, al Cus Trieste, da friulano».

Con il passare del tempo, com’è si è evoluto questo rapporto?

«Ai tempi della Snaidero, quando ero un giovane dirigente in costruzione, ricordo il derby di Charlie Smith: vincemmo una partita strepitosa. Da una parte c’era Matteo Boniciolli, dall’altra Luca Banchi. Smith ci regalò delle delizie che chiunque di certo si ricorda ancora. Poi non posso dimenticare i derby vissuti con l’Apu».

Vissuti e vinti. Uno di questi proprio a Cividale, stagione 2016/17.

«Eravamo in difficoltà, tagliammo una superstar come Allan Ray e pescai ‘sto sconosciuto Estone, Rain Veideman. Lui, Okoye e le bombe di Mastrangelo travolsero Trieste. Quella volta ero seduto sotto la loro curva e dovetti ripararmi sotto il tunnel perché mi stavano tirando di tutto. Derby straordinario, una gioia incredibile».

La più grande?

«Il derby più bello è legato all’anno successivo, in cui prendemmo un altro sconosciuto, Caupain. Lo buttammo in campo e vincemmo a casa loro, dopo due supplementari, una partita epocale. I giocatori mi regalarono persino un quadro, come ricordo».

Ci spieghi.

«Venne scattata una foto di me, in parterre, nel pre-partita, in mezzo a una marea di triestini che cantavano “Viva là e po’ bon”. Ricordo che rimasi impassibile. I giocatori ne fecero un quadro, lo firmarono e scrissero una dedica: “Quando uno scoglio può arginare il mare”. Dopo quella vittoria, durante i festeggiamenti, ho pensato a una cosa…».

A cosa?

«Che forse avrei dovuto fermarmi lì con l’esperienza a Udine. Da g.m. avevo vinto a Trieste, ero in mezzo al campo coi miei amici in curva che esultavano: quello, per me, era il punto più alto».

Ora eccola a Cividale. Di nuovo contro Trieste.

«Tra me e Trieste c’è sempre stato grande rispetto reciproco. Per me giocare contro i miei amici triestini è sempre un grande stimolo, mi diverto come un matto».

Doveste vincere?

«Recupereremmo il passo falso commesso contro Nardò rimettendoci in linea di galleggiamento. Certo, poi sarebbe un ulteriore passo avanti nella nostra consacrazione».

Ha parlato di “sconosciuti”: Cole sarà del match?

«Sì sta rimettendo in forma, ci vuole pazienza».

La “marea gialla”, comunque, non mancherà.

«Questa è la cosa più bella. Ci attende una grande festa contraddistinta, sono sicuro, da grande sportività»