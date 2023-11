Kristensen in gruppo, sorpasso su Masina: c’è il test decisivo in vista di Udinese-Atalanta

UDINE. È Thomas Kristensen il nome che dovrebbe completare l’ultimo tassello della difesa, e con essa la formazione dell’Udinese che domenica 12 novembre (calcio d’inizio alle 15) sfiderà l’Atalanta al Friuli.

Il difensore danese, venerdì 10 novembre, si è allenato in gruppo e la sua ritrovata disponibilità può essere metaforicamente rappresentata come quell’ultimo “clic” che fa ruotare anche l’ultima facciata del cubo di Rubik, completandolo nella sua interezza.

Blocco

Già, perché con la scelta del difensore che andrà a rimpiazzare sul centro sinistra lo squalificato Christian Kabasele, l’Udinese può apparire davvero come un blocco unico e ben definito sulla scorta delle scelte fatte dal suo allenatore.

Il difensore Adam Masina, 29 anni © Foto Petrussi

Scelte che Cioffi ha operato in maniera decisa e repentina fin dai primissimi giorni del suo insediamento, e che nelle due settimane successive sono lievitate in certezze tra il pareggio di Monza e la vittoria di Milano, stagliandosi come la forma di un panettone che si alza e prende corpo nel forno.

Tutto per dire che adesso è fin troppo “facile” disegnare la formazione per la sfida alla Dea, con Silvestri tra i pali, Perez, Bijol e Kristensen in difesa, con Ebosele e Zemura sulle fasce, ali di una mediana composta da Samardzic e Payero ai fianchi del perno Walace, così come è “facile” prevedere Pereyra alle spalle di Success nel 3-5-1-1.

Ma guai a confondere il blocco titolare con quella titolarità che invece deve essere respirata e avvertita da chi non parte dall’inizio, perché è proprio l’ampliata titolarità una forma di competitività che Cioffi ha riportato nel gruppo.

Rivincita

È su questi presupposti che Cioffi sta ricostruendo la stagione dell’Udinese, ed è sempre su questi presupposti che domani il tecnico fiorentino potrà giocarsi, con ben altre carte a sua disposizione, la sua personale rivincita con quel Gasperini che un giorno non troppo lontano lo sconfisse per 6-2, al Friuli, avendo il coraggio di dire che l’Udinese non era in formazione rimaneggiata.

Quel giorno, il 9 gennaio 2022, l’Udinese fu “spedita” in campo dalla decisione della Lega serie A che ne pretese l’impegno dopo aver fatto ricorso contro l’Asl locale. Ricordate? Erano i tempi del Covid e l’Udinese aveva mezza squadra fuori, con giocatori in quarantena, al punto che si parlò di un’Udinese «mandata al martirio».

Rispetto a quella data, domani Cioffi avrà quattro giocatori che quella partita la giocarono e che se la ricordano benissimo, ovvero Padelli, Walace, Perez e Success. Ci sarebbe anche Gerard Deulofeu, ma il catalano è fuori gioco. Eccola qui, una motivazione in più.

Scelta definitiva

Come anticipato, Kristensen è il favorito, con Adam Masina disponibile, ma seconda scelta, così è scivolata al terzo posto l’opzione di Perez a sinistra con l’inserimento di Joao Ferreria a destra.