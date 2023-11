Dopo Udine anche Cividale cade: il derby di basket resta a Trieste

Niente da fare, il derby resta a Trieste. A lungo ha lottato la squadra di coach Pillastrini. Gestendo la gara del PalaRubini sul piano tattico, anche umorale. Giocandosela alla pari, vedendosi però costretta ad alzare bandiera bianca di fronte alla fisicità, al cinismo dei biancorossi padroni di casa. Soprattutto da fuori, dove letale si è rivelata la gragnuola di triple scagliate dagli avversari. Più o meno come nel match con l’Apu. Finisce 86-79.

Brooks out per Trieste. Fronte Eagles, indisponibile Mastellari: per lui risentimento muscolare. Peccato, aveva appena iniziato a ingranare. Manca pure Isotta, rimasto a casa, febbricitante. In panchina, intanto, ecco Mr. Cole, from Charleston, South Carolina. Osserva i suoi difendere con quella 3-2 indigesta – almeno in prima battuta – al basket Usa del connazionale coach Christian. Vede la tripla firmata Deangeli, apprezza, quindi, la bomba di Marangon, utile a fissare il punteggio sul 5-5. A imitare, se così si può dire, il “baby” col numero 0 Redivo: boom, centro da fuori e primo vantaggio ducale. Aspetta, ma “baby” a chi? Marangon prende il pallone sotto canestro e, come il più esperto dei centri, segna con fallo. Gioventù al potere: entra Furin e conquista palla. Stoppa Vildera. Nel mentre, entra il tiro di Rota, dai 6,75mt, per il momentaneo +5 Ueb.

Da qui è improvvisa, bruciante, la fiammata biancorossa: Deangeli-Reyes, Trieste si riporta sopra. Anzi, allunga con Casagrande (19-13), accelera grazie alle triple, in sequenza, di Filloy e Candussi: -11 per Cividale. Il lungo palmarino, allora, schiaccia il 34-21: mayday, coach Pilla. Marangon prova a far rientrare l’allarme, eppure non basta. Serve Redivo, -8, serve capitan Rota, -7 al break. Let them cook, direbbe Cole. Che intanto, e giustamente, gettato nella mischia fatica. Ci vuol pazienza. Anche coi giovani: i risultati, poi, arrivano.

Tac, bomba by Marangon e 42-38 servito al rientro delle squadre dagli spogliatoi. Redivo per il -2; Berti, come Success poco prima al Friuli, sbaglia un rigore, da sotto. Ci mette una pezza il solito, folle Redivo. A una tripla dell’argentino, però, risponde Filloy; a quella successiva Candussi, un killer a tutto campo. E si resta lì, a distanza di sicurezza per Trieste. Rompe gli indugi Campogrande con la tripla del nuovo +11 in favore dei padroni di casa. Time-out ducale, reazione “maleducata” di Dell’Agnello, che infila ben 7 mattoncini, fa una smorfia e si rimette la Ueb sulle spalle, sul -4. Ma Trieste non sbaglia più un colpo. A 10’ dal termine, di conseguenza, è sempre ampio il margine fra le due contendenti, distanti nove lunghezze. Non molla, “Jack” Dell’Agnello, trova tre punti dall’angolo. Campogrande non si scompone: segna, poi segna ancora, alla Redivo, fa 75-60, massimo vantaggio Trieste. Un vantaggio che i ragazzi di coach Christian non si limitano ad amministrare: dopotutto, con un Campogrande on fire che fai, non lo sfrutti? Il classe ’96 spara, poi spara di nuovo, sempre dall’arco. Sull’81-67, a 4’ dal termine, sembrano scorrere i titoli di coda al PalaRubini. Quand’ecco svegliarsi Miani, in quello che il suo quarto per eccellenza. Bimane del codroipese, contropiede Redivo. 81-77. Spunta Cole, inchioda Candussi. Già, Candussi. Ma ancora non basta, che gran peccato. L’odore di colpaccio c’era.