La Gesteco non sarà sola a Trieste: 400 tifosi al seguito per il derby

CIVIDALE. Non c’è chissà quale rivalità fra Cividale e Trieste, anzi. La storia, d’altronde, racconta di solo un paio di incontri avvenuti fra le due squadre: due gare estive, nemmeno così importanti. Utili a dare però un assaggio di quanto avverrà nella serata di domenica 12 novembre, dei valori messi tra qualche ora in campo dalle compagini chiamate a sfidarsi in un derby inedito.

Un derby strano. Ma pur sempre un derby. Da un lato, allora, i padroni di casa di Trieste, vincenti, contro la Ueb, a Lignano, Memorial Bortoluzzi, e in Supercoppa. Quella Trieste reduce dal successo sull’Apu, nell’ultimo turno, all’ultimo secondo. Dall’altro, la Gesteco, le sue certezze, il suo entusiasmo. I suoi tifosi, parecchi, pronti a muoversi verso il PalaRubini.

Avanti “marea gialla”

In quattrocento i sostenitori ducali che assisteranno al match. Fra questi, trecento andranno a riempire il settore ospiti, tutto esaurito. Gli altri membri della “marea gialla” occuperanno gli spazi limitrofi, come da indicazioni fornite in settimana dalla Ueb tramite i propri canali social.

Si tiferà per i Pilla boys, dunque, nel settore N3, sottostante al settore ospiti, e nel settore G, posto dietro alla panchina delle Eagles.

Tre le corriere coinvolte, numerose le autovetture al seguito. Il ritrovo, per il tifo ducale, è in programma nel primo pomeriggio: per l’occasione, il bar interno del PalaGesteco sarà aperto dalle 14.30 alle 15.30, dando così ai supporter la chance di salutare la squadra in partenza per Trieste alle 15 con il pullman di Arriva Udine condotto dall’autista “talismano” Paola Codutti. Le corriere della “marea gialla”, predisposte dai gruppi organizzati Passione Ducale e Brigata Rualis, leveranno le tende alle 15.30.

Qui Trieste

Circa 2700 i tifosi di casa attesi stasera a palazzo. Non certo cifre da derby, ma numeri che sapranno comunque avere un certo peso qualora il match si trovasse all'improvviso a correre su binari emotivi.

Emotivamente, Trieste è carica dopo la vittoria sull’Apu. In salute, parola di coach Jamion Christian: «Abbiamo avuto una settimana di allenamenti fantastica, il nostro staff medico ha fatto un ottimo lavoro e siamo molto entusiasti di avere tutti disponibili».

Su Cividale: «Giocano sempre con grande energia e tenacia. L’aggiunta di Cole, senza dubbio, sarà positiva per loro, considerando il loro stile di gioco di squadra, incentrato sulla costruzione del tiro e sull’approccio di attacco al canestro».

Convocati

Possibile, ma non scontato, tuttavia, l’esordio nel derby della new-entry gialloblù Vincent Cole. Il giocatore, al momento, sta lavorando sulla sua condizione atletica in virtù il periodo di stop vissuto dopo la partenza da Israele, a metà ottobre. Arruolabili i suoi compagni.

Info e curiosità

Fra i giudici di gara, da segnalare l’udinese De Biase, arbitro regionale in questa sfida tutta Fvg. La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass; differita su Telefriuli dalle 22.