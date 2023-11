Fortitudo e Forlì: Apu al crocevia, sono vietate le false partenze

UDINE. Espletata la pratica Orzinuovi, per l’Apu Old Wild West si apre una settimana chiave della stagione, con due scontri diretti che ci diranno a che punto è la squadra di Vertemati a un turno dalla fine del girone d’andata.

ASSALTO ALLA CAPOLISTA

La partita di mercoledì 15 contro la Fortitudo capita a puntino. Udine sinora si è dimostrata implacabile contro le squadre di fascia medio-bassa, salvo fare cilecca contro le big: in Supercoppa a Trieste, in campionato a Verona e poi nuovamente a Trieste.

Serve un successo pesante che certifichi l’avvenuto salto di qualità del gruppo. Vincere davanti al pubblico amico, inoltre, genererebbe grande entusiasmo in tutto l’ambiente, un ulteriore toccasana in vista del prosieguo di stagione in un torneo con tante squadre attrezzate per la lotta ai piani alti.

APPROCCIO AL MATCH

Al cospetto della prima della classe, a prescindere dalla presenza o meno di Aradori, servirà una partenza adeguata. Non come nelle ultime due partite, dato che a Trieste l’Apu si è ritrovata sotto 15-10 a fine primo quarto e contro Orzinuovi, sempre al 10’, si è ritrovata sul 18-18.

Contro le big le false partenze rischiano di essere pagate a caro prezzo, sia da esempio la trasferta triestina della Fortitudo, che tre settimane fa violò il PalaRubini mettendo a frutto un parziale iniziale di 21-8 che ha costretto Deangeli e compagni a una difficile gara di rincorsa.

COUNTDOWN

Per i bianconeri è una settimana di straordinari, senza giorno di riposo. Domenica allenamento pomeridiano, si replica lunedì e martedì. Mercoledì rifinitura mattutina dedicata al tiro. La prevendita, intanto, va a gonfie vele: staccati oltre mille tagliandi, ne restano in vendita 300. Il sold out è dietro l’angolo.