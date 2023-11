Udinese, Cioffi dopo il pari con l’Atalanta: «Questione di episodi»

UDINE. Gabriele Cioffi non perde il sorriso. «Guardo a tutti i nostri 90 minuti, quelli prima del gol subito, consapevole che il calcio è anche una questione di episodi».

Così può succedere che il giovane Kristensen scivoli agevolando il pareggio dell’Atalanta in pieno recupero, un Kristensen entrato nel finale al posto di Joao Ferreira, uno dei più convincenti in difesa.

«Aveva avuto problemi di stomaco già nell’intervallo», racconta in merito alla sostituzione del portoghese il tecnico bianconero che non si fa travolgere dai cattivi pensieri, neppure quando gli viene chiesto perché quel rigore finito sul palo spettasse effettivamente a Success, visto che a San Siro il penalty era stato calciato (e insaccato) dal “Tucu”: «Pereyra è un rigorista al pari di Success, Isaac ha chiesto la palla e il “Tucu” non ha protestato, sono scelte che fa il gruppo».

L’analisi

«La fortuna? Non esiste. Così come la sfortuna». Parte con una massima calcistica, il tecnico fiorentino stuzzicato sull’argomento dalle domande di Dazn.

Inutile piangersi addosso, insomma: «Sì, potevamo coprire di più la palla al momento del cross del pareggio, ma non è il caso di cercare qualcosa di negativo in una giornata che ci propone tante cose positive da sottolineare».

Il resto arriva in sala stampa, quando ripercorre con la mente l’ultima parte della gara: «Ho chiesto alla squadra di fare il secondo gol e può succedere alla fine di scivolare come è successo a Kristensen. Dopo aver mangiato un chilo di cioccolata un po’ di amaro ci può stare».

Il futuro

Adesso l’Udinese è ancora quintultima. Battendo l’Atalanta avrebbe fatto un altro piccolo salto in avanti. Ma Cioffi resta ottimista: «Tornando qui mi aspettavo una squadra con potenziale, per quanto riguarda ai risultati a volte siamo nelle mani del Signore. Contano gli episodi. Ma io credo in questa Udinese, altrimenti avrei firmato per andare in Arabia».

L’impressione è che, adesso, i bianconeri siano più vivi, furiosi nel proporre il loro calcio, ma debbano fare i conti con l’anemia in fatto di gol: «Questo sport a volte è una questione di centimetri».

I singoli

Logico, a questo punto, scollinare verso le prestazioni individuali. Ce n’è per tutti i gusti. Success, per esempio, il già citato autore dell’errore sul rigore.

«Non deve piangersi addosso. È un campione», sentenzia dopo aver affidato un altro pensiero alla tv sul nigeriano: «Isaac segnerà 8-10 gol».

Quindi la lente d’ingrandimento si sposta su Payero: «Ha fatto una grande partita, questo spingerà Lovric, uno che sto penalizzando adesso, a fare ancora meglio, così come Samardzic che deve andare in nazionale e tornare ancora più affamato».

Sulla fascia destra un ottimo Ebosele, ai livelli di San Siro: «E io dico bravo a Festy, così come a Ferreira: quando affrontiamo la settimana con umiltà è naturale che vengano fuori le nostre qualità».