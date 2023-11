Éderson come Ibra: gol beffa al 92’, per Cioffi un esordio in fotocopia al Friuli

UDINE. Come due gocce d’acqua. Gli esordi in campionato allo stadio Friuli di Gabriele Cioffi sulla panchina dell’Udinese sembrano fotocopiati. L’11 dicembre del 2021 con il Milan finì 1-1 proprio come domenica contro l’Atalanta. Se le analogie finissero qui non ci sarebbe nulla di clamoroso, in realtà ce ne sono delle altre.

Due anni fa l’Udinese andò in vantaggio nel primo tempo con Beto nella stessa porta in cui domenica ha segnato Walace, il pareggio rossonero arrivò allo stesso minuto in cui l’altro giorno Éderson ha infilato Silvestri (92’) e con una azione simile: cross dal centro sinistra, rimpallo sfortunato tra Nuytinck e Perez e Ibrahimovic che con una spettacolare giravolta trova il pari. In mezzo decisamente più occasioni per il raddoppio bianconero che per il pari del Diavolo, proprio come domenica contro la Dea.

Ieri come oggi Success fu protagonista in negativo anche se in maniera meno eclatante: due anni fa poco dopo la rete di Ibrahimovic si fece espellere, colpa decisamente meno grave di quella di cui si è macchiato domenica. Sia chiaro, dal dischetto sbaglia solo chi va a calciare, il problema è che quel rigore il nigeriano non avrebbe dovuto andare a tirarlo.

Cioffi alla fine ha difeso il suo giocatore sostenendo che «è un rigorista al pari di Pereyra», ma è abitudine di tutte le squadre stilare un elenco gerarchico prima della gara. Ecco perché i rimpianti di oggi sono decisamente superiori a quelli di allora.

E poi la situazione che Cioffi ha ereditato oggi da Sottil è decisamente più complicata di quella che gli lasciò Gotti. E anche la squadra non ha lo stesso potenziale: l’Udinese di oggi fatica a fare gol (solo con il Genoa ne ha fatti due in 90’ e grazie a un’autorete nel recupero del Grifone) molto più di quella di due anni fa che aveva in Beto e Deulofeu la coppia d’attacco titolare e Success come alternativa in panchina.

Volendo prendere come benaugurante il pareggio con l’Atalanta ricordiamo che dopo quel punto nelle successive ventuno gare l’Udinese di Cioffi ne mise assieme la bellezza di trenta. E allora, volendo vedere comunque il bicchiere mezzo pieno (alzi la mano chi la sera del 23 febbraio al termine di Udinese-Lecce avrebbe ipotizzato che Pereyra e compagni avrebbero messo assieme 5 punti tra Monza, Milan e Atalanta) seguiamo Cioffi e andiamo come lui a questa sosta con il sorriso sulle labbra. L’Udinese che ci ha fatto vedere, può pensare di salvarsi. Se poi gli diamo un centravanti serio, lo farà di sicuro.