Gesteco, il rammarico è doppio: con Trieste lotta a rimbalzo in parità

CIVIDALE. La differenza sta nei rimbalzi. La differenza, non la chiave dietro al ko subito dalle Eagles domenica a Trieste. Quella è da ricercarsi nei 19 tiri dall’arco centrati dai padroni di casa, triple che hanno costretto Rota e compagni, malgrado una prestazione maiuscola, a capitolare.

Com’era successo al Carnera: lì, guarda caso, uguale era stato il numero di triple concesse al team bianconero: ben 19, per l’appunto. La differenza, rispetto a quel derby, sta però nei rimbalzi.

Difesa del canestro

Soltanto nove le carambole offensive colte da Trieste; contro Udine erano state… 19, lo ricorderete. Nove, si diceva: nonostante l’impatto con la fisicità dei biancorossi padroni di casa, allora, la difesa ducale, sotto le plance, ha retto: 37 rimbalzi a 37.

Curiosamente, il contributo del lungo Berti, in tale frangente, appare meno significativo di quanto ci si potrebbe aspettare. L’ex Cento ha sofferto il confronto coi vari elementi avversari uscendo dalla tenzone con la miseria di due rimbalzi, peraltro offensivi. Serata storta, può capitare.

Per contro, di 6 è stato il bottino di palle sputate dal ferro e acchiappate dal giovane Marangon, la sorpresa gialloblù nella serata del PalaRubini.

Al potere

Quattordici punti, 2 assist e quei 6 rimbalzi in difesa. Eccolo, il Marangon votato quale miglior U18 dello scorso campionato di B. Eccolo, coi suoi 18 anni ancora da compiere. Come una spugna, l’ex Padova ha dimostrato di aver assorbito appieno gli insegnamenti ricevuti fin qui da coach Pillastrini. Ora la Ueb ha davvero un elemento in più e per il momento anche uno in meno.

Bollettino

Fuori dal derby per un risentimento muscolare all’adduttore destro, Mastellari ieri si è recato all’Imago di Udine per sottoporsi a esami strumentali che hanno scongiurato eventuali strappi. Le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno.

Sporcizia

Nella festa andata in scena domenica sugli spalti, unico neo lo stato dei seggiolini sui quali il tifo ducale ha provato ad accomodarsi. Niente di nuovo: in molti impianti italiani la situazione è la stessa.

Verso la Effe

Attiva la prevendita per il match interno di sabato 19 novembre contro la Fortitudo Bologna. Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket (anche online), da Doctor Phone (Viale Foramitti a Cividale) o presso lo Club House del PalaGesteco, aperta fino a venerdì dalle 17 alle 20.