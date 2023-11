Arletti guida l’Apu: «Mia cara Fortitudo, a Udine non avrai scampo»

UDINE. «Mia cara Fortitudo, a Udine non avrai scampo». Parole e musica di Gianmarco Arletti, bolognese doc e grande tifoso fortitudino che mercoledì 15 novembre, con la divisa dell’Apu, cercherà di interrompere l’imbattibilità in campionato della capolista del girone Rosso.

Per “Giamma” la sfida alla Effe non rappresenta soltanto uno scontro al vertice della classifica: suo padre Umberto è il presidente dell’Academy Fortitudo, il settore giovanile dei felsinei, quindi domani vivrà un derby in famiglia molto simile a quello di Teo e Mirza Alibegovic.

Arletti, è la prima volta che affronta la “sua” Fortitudo?

«Da quando sono senior sì, qualche volta l’ho affrontata nei campionati giovanili. Per me è una partita dal significato particolare, anche se sono certo che l’emozione più grande sarà giocarla nella cornice del PalaDozza».

Come ha iniziato a fare il tifo per la Effe?

«Andando a vederla al palazzo. Mio padre è sempre stato un tifoso e ha sempre portato a casa degli abbonamenti, così andavamo a vedere la Fortitudo io, lui e mio fratello».

Quale giocatore fortitudino ti è rimasto maggiormente impresso?

«Davide Lamma, perché ora è diventato anche un caro amico di famiglia. Con lui mi alleno ogni estate, oltre ad essere stato un ottimo giocatore è una persona a cui sono molto legato».

Della Fortitudo attuale cosa pensa?

«È prima in classifica un po’ a sorpresa. Tutti dicono che prima o poi arriverà il calo, adesso c’è anche l’infortunio di Aradaori, ma guai a pensare che sarà più facile per noi. Una cosa è certa: vogliamo vincere».

L’Apu è pronta a fare lo sgambetto alla capolista?

«Sì. È già da un po’ che lo dico: quando la Fortitudo viene qui da noi a Udine le infliggeremo la prima sconfitta».

La partita di domani per lei è anche un derby in famiglia. Suo padre cosa dice?

«Ci scherziamo sopra, anche con mio fratello. Loro due dicono che vengono qui a vincere, io rispondo che li aspetto al varco. Anche perché saranno presenti in tribuna al Carnera».

Quanto pesano i due punti di domani sera?

«Sono sempre e solo due punti, ma come ha detto Vertemati è uno step importante. Per noi è la prima in casa contro una big, serve una vittoria».

Com’è stato per lei l’impatto con la serie A2?

«Duro, anche se pensavo sarebbe stato ancora più difficile. Non pensavo di essere già a questo punto dopo due mesi. Mi aspetto che il livello si alzi ancora, con fase a orologio e play-off, ma sono fiducioso».

È soddisfatto di aver scelto Udine?

«Decisamente. Sono contento, sto bene. Coach, compagni, società, città: sono in un posto ideale».