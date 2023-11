Apu, tutto pronto per la sfida con la Fortitudo: è l’ Old Wild night

UDINE. Spetta all’Apu Old Wild West il compito di frenare la capolista Fortitudo e impedirne la fuga. I bianconeri giocano per sé ma anche un po’ per gli altri questa sera al palasport Carnera, ed è una sorpresa perché davvero in pochi a inizio stagione si aspettavano una “Effe” così lanciata. Per gli uomini di Vertemati è la partita perfetta per rilanciarsi dopo la bruciante sconfitta di tabella all’ultimo secondo nel derby e il facile successo su Orzinuovi. Una vittoria sarebbe preziosa per la classifica ma soprattutto per la fiducia del gruppo, finora implacabile contro le squadre di seconda fascia e incompiuta al cospetto delle big.

La gara di stasera si annuncia molto interessante sul piano tattico. Udine è squadra molto perimetrale, che basa le sue fortune sul tiro da fuori e ha qualche lacuna nel pitturato. Bologna, dovendo fare a meno di Aradori, si appoggia molto ai suoi americani: è l’unica compagine di A2 che ha scelto due lunghi Usa e per il momento l’azzardo ha pagato, dato che sia Ogden che Freeman viaggiano a 16 punti e 8 rimbalzi di media. Vedremo quindi se Monaldi e compagni riusciranno ad aprire “la scatola” dei biancoblu a colpi di triple, mentre sull’altro fronte c’è da valutare cosa potranno dare le seconde linee di un roster in cui cinque giocatori (oltre ai due Usa anche Fantinelli, Bolpin e il già citato Aradori, grande assente) giocano in media 30 o più minuti.

Vertemati ha più rotazioni a disposizione e può cercare di imbrigliare Caja cambiando quintetti e assetti, come ha fatto con profitto fino ad ora. Un altro fattore a favore dell’Apu può essere l’apporto del pubblico, come ha sottolineato alla vigilia l’assistant coach Giorgio Gerosa: «Arriva la prima della classe: sarei un bugiardo a dire che ci aspetta una partita come le altre. Sappiamo quali sono i loro punti di forza, loro sono la miglior squadra per palle recuperate. Dovremo mettere in campo molta intensità, che abbiamo, consapevoli che in campo saremo 6 contro 5, per il supporto dei nostri tifosi». Palla a due alle 20.30, diretta streaming su LnpPass per abbonati