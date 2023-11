Basket A2, dall’Apu un messaggio forte e chiaro al campionato

UDINE. Un’Old Wild West perfetta, da cinema, roba da Oscar, non le pellicole di Natale in arrivo, strabatte la capolista Fortitudo Bologna, le infligge la prima sconfitta del campionato e dà un segnale forte al campionato: chi vorrà salire in serie A dovrà fare i conti con tirassegno, grinta, carattere difesa dei Vertemati boys.

Finisce 87-57, con 20 su 40 da tre. Attenzione. Siccome le grandi squadre di vedono da questo, adesso tra tre giorni è attesa la replica a Forlì. Al 30 nell’esame basket e dintorni questo gruppo può tranquillamente aggiungere la lode.

I colossi Ogden e Freeman e la mente Fantinelli, con Aradori out accanto alla panchina: sono questi i pericoli pubblici di una Fortitudo a tutta difesa e fisicità arrivata al Carnera ancora imbattuta dopo 8 partite.

Vertemati, uno che ci sa fare con la lavagnetta e l’avrete capito, oltre a Gaspardo e Delia, risponde con l’atletismo di Ikangi al posto di Mirza. L’inizio di Udine è ben diverso dai soliti.

Lo dimostrano Gaspardo dalla faccia cattiva con stoppata e schiacciata da cinema che si unisce al solito festival delle triple. Clark ne segna 4 in 7 minuti: pazzesco. Esce dopo 7’ con un’ovazione.

Nemmeno ad Arletti cuore, parenti, tutto Fortitudo tremano le gambe. General Caja è costretto al secondo time-out, dalla panchina può cogliere pochino. Fine primo quarto: 25-10 per Udine che tira con 7 su 12 da tre. La dodicesima è una preghiera da tre quarti campo di un indiavolato “Giasone” allo scadere che sfiora il canestro dell’anno.

Partita ben incanalata anche se la Fortitudo è squadra vera, domenica senza il faro Aradori ha vinto “a fari spenti”, come canterebbe Elodie, con Cento. Sommersa dai fischi arriva anche l’ottantina di tifosi della Fossa a sostenerla.

Subito botta e risposta oxfordiani, mentre Steph (Curry) Clark infila un’altra tripla. Imitato da Ikangi. La sintesi dell’Apu show non è il tirassegno, ma un’azione: “Gas” prova l’alley-oop da urlo, non gli riesce ma di rabbia converte a canestro.

Sì, la banda di Vertemati ne ha semplicemente di più. In attacco, ma anche e in difesa e va al riposo lungo avanti 43-30, con il tassametro delle triple carissimo per il viaggio dell’Aquila: 11 su 23.

Il Carnera ribollente apprezza, eccome se apprezza. Finita? No. Perchè, per come ha giocato, 13 punti di vantaggio per l’Apu sono addirittura pochi. Gli 8 tiri tentati da due tentati e i tre segnati fanno ben capire il piano partita di Vertemati.

Pelo nell’uovo: a lungo andare non è che peserà la mancanza di gioco sotto canestro? Mentre lo scriviamo si riparte e Caroti segna la quarta e quinta tripla contro la migliore difesa del campionato. Capita l’antifona, va così. Hamas, il ducetto di Mosca ci impediscono anche di usare sportivamente la parola bombardamento: maledetti.

“Noi vogliamo questa vittoria”, canta il Settore D. Accontentati: ventello dopo 35’ con un siluro di Alibegovic (55-36) che cresce davanti a papà Teo avversario. La squadra di Vertemati non dà m-a-i a Bologna 2 la possibilità di ipotizzare una rimonta.

Del resto, a fine terzo quarto, completamente in trance, Caroti piazza la sua sesta tripla tirando poco dopo centrocampo. Non pensate sia un caso, l’abbiamo visto allenarsi da lì in settimana. Fine terzo quarto 67-44. Ricordate il 29 gennaio scorso a Bologna quando l’Apu delle figurine si beccò un trentelo già all’intervallo? Ci hanno pensato Monaldi&Co a rendere la pariglia.

Fine terzo quarto 65-43. Con Da Ros e Gaspardo che ci fanno ingoiare (lo facciamo volentieri) l’uovo, pelo compreso. Sirena finale, tripudio. Ah, per dare l’idea di quanto può essere letale questa squadra, capitan Monaldi, il più forte o quasi, ha chiuso la sua gara con due punticini. Arrivederci a Forlì. per la lode.—

