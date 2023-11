Furin rassicura Cividale dopo il ko a Trieste: «Possiamo competere anche con le prime della classe»

CIVIDALE. “Furia” crescente: sei le gare di A2 giocate in stagione dal centro gialloblù Giacomo Furin, quest’anno a tutti gli effetti un senior al servizio di coach Pillastrini.

Cresce, il classe 2003, matura esperienza, sbaglia, migliora. Recupera dai suoi acciacchi: con Trieste, dopo un problema sofferto al ginocchio, per lui 14’ in campo, 3 rimbalzi; 2 punti segnati con grinta e un urlaccio dei suoi, liberatorio, “furioso”. Cresciuto nelle giovanili della Virtus, sabato vivrà un piccolo derby di fronte alla Fortitudo.

Furin, cosa vi lascia questo derby perso, a testa alta, a Trieste?

«Personalmente, un ricordo indelebile. Giocare in una cornice così in un palazzetto in cui avevo giocato solo a livello giovanile è stato bellissimo. A livello di squadra, ci lascia alcune certezze».

Quali?

«Che possiamo competere con le prime della classe. Ma anche che dobbiamo lavorare: sono troppe le partite in cui ce la giochiamo fino all’ultimo senza riuscire a capitalizzare. Questo ci stimola, ci invita ad essere più rapaci».

C’è qualcosa su cui sente di dover ancora lavorare?

«Parto dal presupposto che non sono soddisfatto delle mie prestazioni, perché so che devo e che posso dare di più. Sento di dover migliorare in fase realizzativa: su questo aspetto sto lavorando forte assieme allo staff».

Arriva la Fortitudo: un derby per lei?

«Sì dai. A 14 anni me ne sono andato di casa per unirmi alla Virtus. Di derby giovanili ne ho giocati, ho dei bei ricordi legati a quel periodo».

Come si può battere la capolista Fortitudo?

«Puntando sulla nostra fame da “underdog”. E sui nostri amati tifosi: ci supportano sempre, ci incoraggiano sempre, personalmente anche via social, il che è davvero straordinario».