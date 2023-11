Basket A2, le Aquile di Cividale aspettano sabato la Effe

CIVIDALE. È prevista alta marea (gialla) sugli spalti del PalaGesteco, sabato, in occasione del match fra Ueb e Fortitudo Bologna. Il popolo delle Eagles si prepara a un’altra serata di straordinari sull’onda dell’entusiasmo generato dal match con Trieste.

Già, perché al netto del ko rimediato nel derby, quella del PalaRubini è stata, per la tifoseria ducale, una serata magica, travolgente. Vissuta appieno da ciascuno dei quattrocento supporter presenti: «Essere riusciti a muoverci con numeri per noi così importanti – spiega Gianfilippo Consoli, domenica sugli spalti a sostenere le Eagles – è stata già di per sé una vittoria. Abbiamo perso, ma la squadra ha lottato: anche per questo, un quarto d’ora dopo la fine della partita, eravamo ancora sugli spalti a cantare».

A infondere il proprio calore a capitan Rota e compagni: «Non sempre i ragazzi ci avranno sentito – ricorda Cristiano Marizza, altro cuore gialloblù reduce dalla trasferta triestina –, per via del pubblico di casa e della nostra posizione, in alto. Ma la nostra voce non è mai venuta meno. Anzi, mi dicono che nel finale si sia sentita».

E parecchio, con quella rimonta sfiorata sul filo di lana. «Peccato – continua il sostenitore –, ma ora pensiamo alla Fortitudo. Noi siamo speranzosi: sarà dura, ma magari, con percentuali simili a quelle che Trieste ha avuto con noi…».

Marco Nonino, pure lui di rientro da Trieste, suona dunque la carica, chiama i colleghi a raccolta: «Speriamo di avere il tutto esaurito. In campo dovremo aggredirli, puntando sulla nostra intensità, applicandola per tutti i 40 minuti».