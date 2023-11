Giacomini:«Quel rigore sbagliato da Success contro l’Atalanta avrebbe dovuto calciarlo Pereyra»

UDINE. «Fossi stato in panchina sarei intervenuto e avrei fatto calciare il rigore a Pereyra». A parlare è Massimo Giacomini, storico allenatore udinese che continua a seguire da vicino le gesta della squadra bianconera.

Argomento della discussione il rigore che Success con l’Atalanta ha “scippato” al Tucu calciandolo sul palo. Una scelta che era sembrata inopportuna ancor prima che il nigeriano facesse cilecca.

Giacomini, chi era il rigorista della sua Udinese che fece il doppio salto dalla C alla A?

«Bonora. Può sembrare strano perché era un difensore, ma era il più freddo dal dischetto».

In tutte le squadre esiste una lista di rigoristi? E se sì, cosa la può modificare?

«Bonora poteva non calciare se, a forza di marcare l’attaccante più pericoloso, si sentiva stanco. Allora lasciava l’esecuzione al vice che nella seconda stagione era Delneri».

Che idea si è fatto del pasticcio di domenica?

«Quando Success è andato a prendersi il pallone, Pereyra mi sembrava perplesso, è andato via a testa bassa».

Lei sarebbe intervenuto dalla panchina?

«Assolutamente sì, perché se Pereyra aveva segnato il rigore della vittoria a San Siro davanti a 70 mila tifosi avversari non vedo perché non dovesse ripresentarsi dal dischetto».

Le è mai capitato di subire da allenatore un simile episodio?

«Sì, alla Triestina quando eravamo terzi in classifica. Andò a calciare chi non doveva e sbagliò. Il nome? Non lo faccio. Proprio per questo motivo domenica sarei intervenuto».

Cioffi lunedì ha detto che alla ripresa degli allenamenti avrebbe parlato con i giocatori per capire cosa era successo. Possibile che non l’abbia fatto già nell’intervallo?

«Cioffi è furbo e ci racconta quello che vuole. Non dirà mai quello che ha detto in spogliatoio. Però sta dimostrando di farsi benvolere dai giocatori pur dicendo le cose corrette senza offendere nessuno».

Nella gara con il Lecce Pereyra era in campo ma il rigore lo calciò Thauvin.

«Alt, stiamo parlando della gestione di un altro allenatore dove magari le gerarchie erano diverse; Thauvin aveva calciato il rigore in Coppa Italia con il Catanzaro. A San Siro Success era in campo, ma il penalty lo ha tirato Pereyra».

Cosa dire di Success?

«È un giocatore particolare, utile alla squadra per come la fa giocare Cioffi, cioè molto più in verticale rispetto a prima. Il merito della condizione fisica, però, va dato a Sottil».

La novità più bella della gara con l’Atalanta? Ferreira?

«No, il portoghese qualcosa aveva fatto vedere. Io dico Payero: non si capivano le sue qualità, domenica è stato esemplare con alcuni recuperi straordinari. E spero che presto faccia vedere anche qualche tiro in porta, il piede ce l’ha».

L’Udinese si sta riprendendo?

«Direi proprio di sì. Fino a tre settimane fa eravamo tutti preoccupati, ora sembra di vedere la luce in fondo al tunnel e sembra essere una luce bella».