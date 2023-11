Tennis, così Sinner ha stregato gli italiani

Se mi impegno, se coltivo il mio talento, se supero i miei demoni, io posso riuscirci. Quante volte abbiamo pensato questa cosa nella nostra vita? Forse non abbastanza. Quanto poco Sinner abita in noi, che alimentiamo costantemente i nostri alibi, tutti ben costruiti, come palazzi delle archistar?

Battendo Novak Djokovic a Torino, il campione azzurro non ha dato il via ad alcun passaggio di consegne: mai immaginarselo, c’è sempre di mezzo Carlos Alcaraz e comunque è un errore quando si parla di un immortale come Nole. Jannik non ha fatto la storia; ha “soltanto” vinto una grande partita contro un avversario leggendario. Non si è ancora qualificato per le semifinali delle Atp Finals (oggi lo attende Holger Rune).

E se anche lo facesse, la strada resterebbe una salita impervia. Un percorso dove potrebbe addirittura spuntare di nuovo Djokovic, dietro all’ultimo tornante. Il punto, però, è che Sinner non aveva mai vinto questo scontro diretto; ed è abbastanza curioso, visto che il totem serbo, qua e là, aveva lasciato soddisfazioni inaspettate ad altri azzurri, come Musetti a Montecarlo mesi fa o Sonego a Vienna nel 2020.

Nei riti di formazione di un fuoriclasse _ perché Sinner è un fuoriclasse e ciò è ratificato _ ci sono le prime volte; che, si sa, nella vita contano. Lui aveva sempre sbattuto contro il mito imperioso del Djoker, i 24 Slam, il carisma, la cattiveria agonistica.

L’altra sera (3,5 milioni spettatori tra Rai e Sky), poco dopo aver centrato lo smash che gli ha consegnato la vittoria, Jannik l’ha fatto capire: questa partita non sarà una pietra miliare nel suo palmares ma potrebbe diventare fondamentale nel suo cuore, perché gli ha dato la risposta che cercava. Posso batterlo.

E il lavoro paga. Jannik è sempre più potente e intensifica la sua dote migliore: tanti sanno prendere gli altri a pallate, ma pochissimi, come lui, riescono a creare angoli più esterni: il cross di dritto, l’inside-out sempre di dritto, la diagonale del rovescio: sono tre colpi specifici che spesso raggiungono la metà campo e poi si avviano verso vie di fuga inaccessibili, esplorando parti di campo quasi proibitive. L’avversario esce proprio dallo schermo.

Se anche riesce a difendersi, è messo in enorme disagio. Quindi, la prima qualità: una potenza che ti estromette da ogni tua zona di conforto. Poi c’è il servizio: con Djokovic ha funzionato benissimo, da punto debole nel 2022 è diventato ora un fattore di vera molestia. Infine, Sinner sta iniettando nel suo gioco delle variabili clamorosamente efficienti, dei blitz.

Oggi può giocare in sequenza serrata da fondo campo ma sa verticalizzare, accorciando improvvisamente lo schema: con la palla corta, con un attacco in contropiede, a volte persino con il serve and volley.

Ma tutto questo è tecnica, è tattica, o al massimo è strategia. Non è la spiegazione per la quale l’Italia è pazza di questo ragazzo; non dice perché l’icona della carota, che ormai tutti associamo a lui, sia così di moda nei display dei messaggi e sui social.

Un feticcio arancione, la nostra cromoterapia di tifosi, come il rosa della maglia rosa o l’azzurro della maglia azzurra. Perché questa storia non contiene solo tennis; parla anche di lui e di noi, di cosa cerchiamo in un idolo. E svela perché lo sport, con i suoi protagonisti, è ancora una chiave interpretativa dell’esistenza e un teatro per mettere in scena i nostri sogni.

Gli italiani di solito si innamorano delle personalità vivaci: i guasconi, gli estrosi, i creativi, i temerari. Premiano i caratteri brillanti e tendenzialmente fuori dalle righe. Pantani che attacca tutti in salita, Valentino che vince e sorride, Tomba che aggredisce la pista e scherza. O tormentati o divertiti, ma sempre alieni.

Loro sono ciò che noi “vorremmo” essere. Jannik è diverso. Lui nelle righe ci sta dentro, anche per metafora e non solo perché gioca bene a tennis. Non polemizza, non provoca, non sfida dialetticamente. È un principe nobile per la correttezza sana che gli hanno insegnato in famiglia ed è considerato un buon amico da molte stelle del circuito: difficile prenderlo in antipatia.

È cio che noi “dovremmo” essere. L’hanno criticato per le assenze dalla Davis: c’erano delle ragioni, in quegli assalti, ma erano anche scomposti, ruvidi. Lui come ha reagito? Allenandosi. È diverso, è come Bearzot o Mennea: lavora silente, non cerca contrasti, studia il bicchiere mezzo vuoto. È persona seria, ma dotata di un talento impressionante. Combinazione rara.

Ci sono due cose che dice spesso: la prima è “posso migliorare ancora”: si concentra sulla strada da fare e non si bea di quella compiuta. Tra l’altro, è vero: siamo davanti a un fenomeno con ulteriori ampi margini di miglioramento, nel gioco al volo, nel servizio, nella gestione dei punti importanti.

La seconda questione è che Jannik coltiva un paradosso tutto suo, molto significativo: spesso declina i verbi con la prima persona plurale. “Abbiamo vinto”, “abbiamo giocato”, “abbiamo sbagliato”.

Si riferisce al suo team, con il quale intesse un rapporto di empatia, per affrontare un match con le sue discese ardite e le risalite. Simone Vagnozzi e Darren Cahill, il primo più coach-allenatore e il secondo più coach- consigliere, sono ben integrati.

Poi Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, preparatore atletico e fisioterapista; e altri ancora. Il tennis è sport individuale per eccellenza; è atroce e crea isolamento, angoscia, sollievo, vanità, prosopopea, euforia, autoanalisi, senso di riscatto.

Tutti sentimenti che creano connessioni rigorosamente interne: le provi tu, quelle emozioni, è difficile che siano condivise dagli altri. Anche in questo Sinner è diverso. Riesce a convertire in gioco di squadra uno sport che è fatto di solitudine.