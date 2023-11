Cioffi, che sollievo: per Ebosele è solo un affaticamento muscolare

UDINE. È andata bene. Anche se serviranno altri due, tre giorni di riposo e una nuova valutazione prima di spegnere definitivamente l’allarme scattato per l’affaticamento muscolare rimediato alla gamba sinistra, fin d’ora si può presumere che l’Udinese non solo non perderà Festy Ebosele per lungo tempo, ma che potrà pure ripresentarsi a Roma per la ripresa del campionato col suo Intercity sulla fascia destra.

Report

Un “treno” che si era fermato giovedì nel quartier generale della nazionale irlandese, là dove l’esterno si stava allenando in vista dell’ultimo impegno di qualificazione agli Europei di questa sera a Amsterdam, contro quell’Olanda in cui Festy avrebbe sicuramente trovato il meritato spazio dopo le faville fatte in bianconero con Milan e Atalanta.

Era dunque per l’esordio da titolare fin dal primo minuto con la nazionale maggiore in cui finora aveva giocato solo una decina di minuti, che il 21enne di Ennyscorthy si stava allenando, prima di avvertire quel leggero affaticamento alla gamba sinistra che lo ha indotto allo stop e che ha consigliato prudenza, ma soprattutto buon senso.

Cortesia irlandese

È stato lo stesso allenatore della nazionale Stephen Kenny a liberare subito il suo esterno destro, esentandolo così dal viaggio in Olanda che non avrebbe portato altro se non a un posto in tribuna al giocatore dell’Udinese che solo poche ore prima era finito al centro dell’interesse dei media irlandesi, con una lunga intervista rilasciata al The Irish Independent, in cui Festy ha parlato dei suoi miglioramenti e della ritrovata via dell’Udinese con Gabriele Cioffi al comando.

Liberare subito Ebosele, dopo che i rispettivi staff medici di Udinese e Irlanda si sono messi in contatto, è stata dunque una scelta precauzionale dettata dal buon senso, e forse anche dal fatto che la qualificazione a Euro ’24 è già sfumata per gli irlandesi, ma nulla toglie alla cortesia della federazione che ha evitato al giocatore ulteriori stress, volendolo riconsegnare prontamente nelle mani del suo club.

Piano di rientro

Una volta appurato il leggero affaticamento, si è deciso per il riposo assoluto per qualche giorno, nella speranza, ma soprattutto nella convinzione che possa bastare per riportare Ebosele a servizio dell’Udinese in vista della trasferta di Roma.

Insomma, sembra proprio che sia stata la stanchezza la causa del problemino avuto in nazionale, e non ci sarebbe neanche da sorprendersi visto l’elevato rendimento avuto dallo scattista principe della serie A, con quei 37.8 chilometri orari toccati nello sprint a San Siro. A Milano, dove prese il rigore decisivo, e con l’Atalanta, Festy ha palesato una condizione straripante, facendo vedere tutto il suo “motore”.

Un motore che lui stesso ha ammesso di dover controllare e che adesso ha accusato un “colpetto”, ma non certo un arresto. Era questa la migliore notizia che potesse arrivare ieri ai tifosi dell’Udinese e allo stesso Cioffi, perché con il vero Ebesele sulla destra la Zebretta potrà scaricare molta più potenza. Mourinho è avvisato.