Partitissima a Cividale: la Gesteco aspetta la capolista Fortitudo ferita dopo il ko di Udine

CIVIDALE. «Fare o non fare, non c’è provare»: ce lo vediamo, il maestro Yoda, pardon Pilla, a catechizzare i suoi negli spogliatoi. Provare a battere la Fortitudo? Farlo oppure cedere i due punti ai felsinei.

La prestazione, va bene, conta, specialmente di fronte alla prima della classe, ferita dopo lo stop di Udine. Eppure, una volta in campo, stasera, dalle ore 20, capitan Rota e compagni vorranno ottenere ben più degli applausi ricevuti post-derby a Trieste, quando le Eagles provarono, senza successo, a rimontare i padroni di casa alabardati.

Sarà battaglia, quindi, sul parquet del PalaGesteco, un derby dei cieli, “Sky Wars”: da un lato le aquile padrone di casa, sostenute da un tutto esaurito (o quasi) sugli spalti; dall’altro l’aquila marchiata Effe, il lato biancoblù di Bologna.

La nuova speranza

A parlare, nell’avvicinamento al big match di sabato 18 novembre, Leonardo Marangon, l’uomo – o meglio, il ragazzo – del momento, fra i protagonisti dell’incontro giocato dalla Ueb a Trieste, domenica scorsa: «Affrontiamo la squadra più forte del campionato; sappiamo, in particolare, che dovremo fare molta attenzione ai due lunghi americani, sicuramente un loro punto di forza. Hanno perso contro Udine, quindi arriveranno con molta grinta per riscattare la sconfitta subita».

Parole da atleta navigato, quelle del giovane ormai prossimo al raggiungimento della maggiore età. Compirà diciott’anni a fine mese, il classe 2005; nell’attesa, regala già pillole di esperienza: «Questa settimana abbiamo lavorato bene, cercando di adattare le nostre scelte al loro gioco. Faremo di sicuro il massimo per portare a casa la partita davanti a un grande pubblico che aspettiamo, come sempre, numeroso».

Giovane Padawan di coach Pilla, il ragazzo sta pian piano crescendo sotto l’ala del proprio allenatore. Assorbendone i suggerimenti, trasformando rimproveri e correzioni in sorgenti di una forza tutta da esprimere.

La minaccia infortuni

Dopo una settimana trascorsa sotto esame, Mastellari ha dovuto alzare bandiera bianca: per lui ancora da smaltire il problema all’adduttore destro emerso prima del derby con Trieste. Bolognese doc, l’ex Chieti dovrà guardare i compagni da bordo campo, in borghese.

Diverso il discorso per Bartoli: in settimana, la guardia ha sofferto un piccolo affaticamento muscolare che tuttavia non dovrebbe impedirgli di dare il suo contributo alla causa ducale. Arruolabili gli altri elementi del roster, incluso Cole, a cui verrà chiesto di mostrare nuovi, per quanto piccoli, segnali di inserimento all'interno del team gialloblù.

La “marea gialla” colpisce ancora

Dopo i sold-out fatti registrare nel corso della passata stagione, il PalaGesteco rema verso un nuovo tutto esaurito, il primo della stagione. Quasi trecento i tagliandi ancora disponibili, numero questo che non preoccupa gli addetti alle biglietterie dell’impianto cividalese, pronti oggi a ricevere l’assalto degli ultimi ritardatari.

Dall’altra parte, saranno ben 150 i supporter al seguito della Fortitudo. Rovente, insomma, si presenterà il clima sugli spalti per una sfida che, già lo scorso anno, ha saputo regalare emozioni anche in virtù del piacevole sostegno garantito da ambo le tifoserie alle rispettive squadre.

Info utili

Cancelli e biglietteria in via Perusini stasera apriranno alle 19. La gara verrà trasmessa in diretta su LNP Pass; la differita dell’incontro andrà invece in onda su Telefriuli a partire dalle ore 22.