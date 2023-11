L’Udinese ritrova Masina: è lui l’osservato speciale nell’amichevole contro l’Istra Pola

UDINE. C’è un’Udinese rappresentata nel mondo dai suoi nove alfieri impegnati nelle partite delle nazionali e una che invece scenderà in campo nel pomeriggio di sabato 18 novembre, alle 15, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro nell’amichevole contro l’Istra di Pola, test che potrà essere seguito presentandosi ai botteghini per acquistare il tagliando di 10 euro a prezzo unico (U16 gratis), oppure seguendo la diretta su Tv12.

La formazione croata è terzultima e domenica 26 novembre ospiterà la capolista Hajduk Spalato nello stesso giorno in cui la Zebretta riprenderà la rincorsa alla salvezza dall’Olimpico di Roma. È là, e non contro i croati, che Gabriele Cioffi punterà a ritrovare la stessa tempra e la stessa gamba che hanno già fruttato cinque punti con Monza, Milan e Atalanta, ma anche se ci sarà ancora una settimana per aumentare i giri del motore in vista della sfida all’esperto Josè Mourinho, che venerdì 17 novembre ha concesso un weekend lungo di pausa ai suoi, è certo che il tecnico fiorentino cercherà segnali tra i suoi giocatori, specialmente da quelli un po’ trascurati dalle sue scelte.

Lucca è andato a segno due volte nelle prime dodici giornate; a destra il giovane Pejicic, troverà spazio dopo il battesimo in Coppa Italia con il Cagliari

D’altronde, è proprio questo uno degli obiettivi delle amichevoli in cui è d’obbligo mantenere il ritmo giocando con buona intensità, forzando anche alcune situazioni personali pur di avere una valutazione ancora più specifica dello stato di forma.

È il caso di Adam Masina, il difensore marocchino che non ha ancora messo piede in campo in campionato a causa di un infortunio al tendine della pianta del piede rimediato a ridosso della prima in campionato con la Juventus, e che oggi, dopo essere tornato in panchina dall’avvento di Cioffi, dovrebbe finalmente giocare. Sarebbe importante vederlo all’opera anche perché da quella parte, sul centro sinistra della difesa, ci sarà bisogno di più interpreti per non costringere Cioffi a spostare ancora di fascia Nehuen Perez, abbassando Joao Ferreira sul centro destra, come fatto contro l’Atalanta.

È lo stesso reparto in cui oggi dovremmo trovare Christian Kabasele sul centro destra in una difesa che dovrà ricorrere ai boys della Primavera per essere completata, visto che Jaka Bijol è stato impegnato con la Slovenia ieri sera e Thomas Kistensen e Antonio Tikvic hanno giocato con le Under 21 di Danimarca e Croazia.

Difficile, invece, che oggi vedremo in campo dall’avvio Walace e il Tucu Pereyra in mediana, nella logica di una gestione mirata a un ricondizionamento atletico necessario nella sosta. Spazio quindi al Primavera David Pejicic, a proposito di un interprete su cui puntare più avanti.

D’altronde, il classe ’07 sloveno si è distinto in Coppa Italia contro il Cagliari, in quella partita che Cioffi ritenne preziosa e d’aiuto per avergli dato modo di vedere all’opera le risorse bianconere per il futuro, ma anche per il presente. Senza ancora Keinan Davis, in attacco toccherà a Lorenzo Lucca e Florian Thauvin, con Semedo che potrebbe farsi rivedere dopo due mesi.