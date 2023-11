Basket, Apu-Forlì: è scontro fra damigelle

UDINE. Gli esami non finiscono mai, domenica 19 per l’Apu Old Wild West c’è un altro test importante da superare. Dopo aver passato a pieni voti il confronto con la Fortitudo prima della classe, ecco il faccia a faccia con Forlì in una sorta di spareggio per il secondo posto in classifica.

UN ALTRO STEP

La stagione è ancora lunghissima, quindi non è certo oggi che si decide il campionato, ma è chiaro che una vittoria in Romagna sarebbe come un certificato di avvenuta grandezza per la rinnovata Apu di Vertemati.

Il tabù degli scontri diretti è stato superato, ora però c’è da vincerne uno in trasferta: non accade da un paio d’anni, è decisamente ora di aggiornare le statistiche. Tre gare in otto giorni potrebbero farsi sentire, anche perché mercoledì Udine ha speso molto sia sotto il profilo fisico che mentale, ma siamo certi che l’inerzia positiva della vittoria contro la Effe darà una bella spinta a Monaldi e compagni.

SOLIDITA’

All’Apu servirà una prova di spessore in fase difensiva, cercando se possibile di imporre i propri ritmi alla gara, in modo da colpire il più possibile in transizione. L’Unieuro, pur disponendo di una buona batteria di esterni, è una squadra che ama più attaccare il canestro che cercare la conclusione da fuori: è questa una delle chiavi del match, con l’Apu che dovrà chiudere bene l’area e cercare di controllare i rimbalzi per non concedere possessi extra alla squadra di coach Martino.

QUI APU

L’incarico di presentare la partita in casa bianconera il vice allenatore Giorgio Gerosa. «Per noi le priorità sono quelle di recuperare le energie mentali e soprattutto fisiche, dopo l’impegno di mercoledì contro la Fortitudo Bologna. Questo non deve però essere un alibi. Andiamo a Forlì con la consapevolezza di continuare da un punto di vista difensivo a produrre quanto fatto.

Andiamo in un campo difficile, contro una squadra che gioca ad alto ritmo in attacco e chi si passa molto bene la palla. Dovremo essere bravi a contenere le loro transizioni offensive per ripetere l’ottima prestazione in difesa».

COME SEGUIRLA

Unieuro Forlì-Apu Old Wild West si disputa alle 18 all’Unieuro Arena con diretta streaming su LnpPass per abbonati. Diretta play-by-play sul sito della Lega Nazionale Pallacanestro, aggiornamenti a ogni quarto sui social network ufficiali Apu.