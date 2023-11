Peccato Old Wild west: perde a Forlì al supplementare

Vince l’Unieuro Forlì, all’overtime, 87-83 l’Old Wild West perde perché non affonda il colpo per almeno tre volte, ma torna in Friuli con la certezza di essere una squadra che può vincere. Sì, anche il campionato.

Perde perché ha anche le gambe imballate nel finale dalle fatiche infrasettimanali. Perde perché al 43’ un tiro di Clark da tre entra ed esce due volte, o per un dubbissimo sfondamento sempre dell’americano alla fine o un assurdo tecnico fischiato alla panchina di Udine a 4” dalla fine.

Ora l’Apu dovrà solo continuare così, la strada secondo noi è quella buona, nonostante i treni persi a Verona, Trieste e Forlì.

Solo il minuto di silenzio contro la violenza sulle donne, dopo la barbara uccisione di Giulia Cecchettin, placa gli animi sugli spalti. “Udine, Udine”, cantano i tifosi friulani “guidati” idealmente dall’ambassador Antonutti, seduto dietro la panchina di Vertemati. I 3300 forlivesi si fanno sentire.

La partita è tosta. L’ex Verona Johnson e l’ex Celtics Allen sono le stelle d’una squadra forte, che ha pure l’udinese Zilli pivot e il conterraneo “Dada” Pascolo, che esce dalla panchina per un’altra sfida nelle sfide. L’Apu inizia benone con un Alibegovic che più lo fischiano, e quanto lo fischiano, e più si esalta anche se commette subito il secondo fallo. Tra difesa, sottolineiamo difesa, e attacco la Vertemati band gioca i primi 8’ da manuale, i romagnoli si rifanno sotto grazie a un ingresso d’impatto di “Dada” e ai due Usa, coppia che sposta gli equilibri. Decisamente. Fine primo quarto: 17-22. Forlì, però, non ha sfiorato la promozione ed è seconda in classifica per caso. Coach Martino batte sulla difesa e sul gruppo, e si vede. Alza l’intensità, punta sulle fatiche di Udine. Anche “nonno” Cinciarini e Zilli si aggiungono alla coppia Usa che, quando serve, un canestrino lo fa sempre. Delia? Si smazza, ma sbaglia un paio di punti facili facili e si fa sovrastare due volte appunto dal pivot udinese, con tutto il rispetto non Jokic. L’inerzia passa nelle mani dei romagnoli, anche se Udine, squadra vera, continua a rispettare lo spartito del coach e va al riposo sul 41-35 con un Da Ros super. Vero, non riesce a spiccare il volo, ma avversario e fatiche settimanali sono un bel freno.

Insomma: vinceranno l’organizzazione dell’Apu o la maggiore freschezza dei rivali? L’Apu riuscirà a respingere la prevedibile ondata, soprattutto di fisicità e intensità, sul parquet di Allen e compagni? Brutto presentimento quando lo stesso Allen spacca in due la difesa e segna in facile sottomano. Eccola l’ondata, ecco tre attacchi di fila horror di Udine e altrettante difese. Vertemati fiuta il pericolo e butta montagne di decibel sui suoi giocatori. Risultato: 7-0 di parziale con 5 punti di Mirza: 48-39 in un amen. Monaldi sbaglia un tiro, “dai Diego” gli urla il coach, il momento è cruciale. Clark e Da Ros, i migliori con Mirza, si adeguano. Monaldi anche, con la super tripla del 57-46, massimo vantaggio. “Cincia” e Allen ricuciono, Caroti con una tripla al momento giusto regala il 60-53 a fine terzo quarto. “Trieste, Trieste” cantano i forlivesi. Cinciarini, 40 anni suonati, riapre tutto con un canestro e fallo su un ingenuo Ikangi. Riapre tutto perché una squadra all’angolo non aspettava che quello: 55-61. Tripla di Radonjic e Johnson: pandemonio. Solita storia, quando passa un treno biosgna prenderlo. Come a Verona e Trieste? Vero, ma qui c’è l’alibi della stanchezza. Ora è durissima. Si gioca in una bolgia. Forlì sorpassa, per la prima volta o quasi, con Radonijc e Cinciarini, Valentini che si sveglia, Johnson. Clark provvidenziale risponde tre volte, la quarta perde palla a 4’ dalla fine sul 70-70. Tap-in del redivivo Gaspardo. Allen esce per falli, rivolta del pubblico, accendini in campo a 3’23” dal termine. “Cincia” incita la folla. Liberi di Gas: 74-70. Gas ferma Johnson.

Ancora Gas: 76-70 a 2’45”. Cincia non molla. Alibegovic attacca malissimo e si becca un tecnico e Johnson schiaccia il 76-76. Altro treno perso. Da Ros sbaglia da tre (perché ha tirato lui?), a 42” dalla fine l’Apu attacca ancora per il vantaggio. Come a Trieste. Sbaglia Clark, poi, di tabella, Valentini. “Preghiera” di Caroti fuori: overtime. Due quest’anno l’Unieuro li ha vinti, uno con Cividale. Siluro di Caroti, anche di Valentini. Che partita. Le due squadre si ritroveranno in primavera, per vincere. Intanto la vince Forlì, più lucida negli ultimi due minuti. Ci sta, anche se ai tifosi di Udine fa girare le scatole. Eccome. I treni erano passati anche stavolta, pur con tutte le attenuanti.