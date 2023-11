Nazionale, la sfida dell’Italia. Pasqualin: “Io punto tutto su Spalletti”

«Io punto tutto su Spalletti». Claudio Pasqualin indica nel ct il vero “fuoriclasse” della Nazionale che stasera si gioca la qualificazione a Euro 2024. Con il manager friulano non può mancare ovviamente qualche riflessione anche sull’Udinese e un pensiero sull’amico Enzo Cainero che i ragazzi del Brunetta hanno ricordato la scorsa settimana.

Pasqualin, è vero che in una gara secca può succedere di tutto, ma avendo due risultati su tre a disposizione per andare all’Europeo, stasera con l’Ucraina l’Italia dovrebbe farcela.

«Non scherziamo. Siamo più forti, abbiamo anche il vantaggio di giocare in campo neutro. Ci qualifichiamo con il pari, ma dobbiamo vincere anche per avere dei vantaggi al sorteggio».

Spalletti in poco tempo sembra aver rivitalizzato la Nazionale.

«Sì, e sottolineerei il concetto del poco tempo perché lui è uno da spogliatoio, ha bisogno di stare con il gruppo per fare breccia con la ponderosità dei suoi commenti. Luciano è uno da frequentare affinché ti affascini. La squadra non ha una identità ancora e qualcosa prima o poi andrà cambiato. Penso ai non più giovani Acerbi e Bonaventura: bravissimi, ma se sono in Nazionale facciamoci qualche domanda».

Non abbiamo il fuoriclasse, ma due giocatori di livello superiore sì: Barella e Chiesa.

«Sì, ma non facciamoci condizionare dall’ultima prestazione con la Macedonia. La volta prima ci eravamo lustrati gli occhi con Berardi, ma non abbiamo giocatori che accendono davvero la fantasia, neanche i Dimarco e i Raspadori e sto parlando dei migliori».

Frattesi merita un posto in azzurro, non crede?

«Sulla sua quantità niente da dire, sulla qualità sì. Sia chiaro lo stipendio se lo guadagna tutto, ma se non è ancora diventato titolare nell’Inter ...».

Se ci sarà un rigore non possiamo credere che lo tirerà ancora Jorginho.

«No, basta. Non capisco tutto questo mielismo. Parliamo di un ottimo professionista che però con i tre rigori sbagliati, quattro se consideriamo anche quello nella finale di Euro 2020, ci ha penalizzato non poco».

In questa Nazionale manca Udogie che a Wembley aveva impressionato.

«Parliamo di un giocatore con grandi qualità fisiche. L’esperienza in Premier lo aiuterà. Però credo che su di lui peserà ancora per un po’ la notte brava di Udine. Certe cose non si cancellano subito».

Da Udogie all’Udinese il passo è breve. Ci eravamo sentiti durante la sosta prima della gara con il Lecce che è costata la panchina a Sottil.

«Decisione inevitabile, ancor di più a posteriori. Cioffi ha rivoltato l’Udinese come un calzino. Ora ci sono altra voglia, carattere e impegno. Ebosele sembra un altro e con l’Atalanta mi ha impressionato Payero».

Quello del gol resta un problema. L’Udinese in 90’ ne ha fatti due solo con il Genoa che tra l’altro al 92’ si fece autorete...

«Lucca si sta impegnando, ma vedo che gli viene preferito Success che in fase di finalizzazione non è all’altezza. Aspettiamo gli infortunati o qualcosa dal mercato di gennaio».

Il campionato riprenderà con la sfida al vertice tra Juve e Inter. Chi è favorito?

«La posizione in classifica dei bianconeri è il frutto di una situazione favorita dal risultatista Allegri, ma sul piano del gioco non c’è confronto. Il derby d’Italia nasconde sempre delle incognite, ma la favorita è l’Inter».

Per la corsa allo scudetto Milan e Napoli sono out?

«Sì. Direi che otto e dieci punti dall’Inter sono troppi».

Sorpreso dal ritorno di Mazzarri al Napoli?

«Sì, per quanto Mazzarri abbia fatto bene a Napoli è pur sempre una minestra riscaldata. Mi aspettavo qualcosa di più originale da De Laurentiis anche se forse, quanto a originalità, era già andato oltre con Garcia».

La scorsa settimana lei e altri amici del Brunetta siete andati a salutare Enzo Cainero.

«Enzo nei cuori è stato il nostro slogan. Mi vengono ancora i brividi se ripenso a quando restai incollato davanti alla tv fino a tardi per vedere le immagini in bianco e nero del suo esordio in serie A con la maglia del Varese: subentrò al posto di Da Pozzo, era una delle prime volte in cui si potevano fare le sostituzioni».