Apu, altra occasione persa dopo Verona e Trieste

UDINE. Decollo rinviato. Ancora un’occasione sciupata dall’Apu per spiccare definitivamente il volo, con lo stesso retrogusto amaro già conosciuto al termine delle partite di Verona e Trieste. Comandate a lungo, rimesse in discussione e perse nel finale. La squadra di Vertemati gioca un ottimo basket, riscuote unanimi consensi fra tifosi e addetti ai lavori, ma deve compiere ancora uno step se vuole essere grande.

KILLER INSTINCT

A Forlì ancor più che a Verona e Trieste, Udine ha dominato la partita in lungo e in largo. I padroni di casa hanno messo il naso avanti solo una volta nei 40’ regolamentari e hanno effettuato il sorpasso decisivo solo nell’overtime. È palese che ai bianconeri sia mancato il colpo del kappaò, e questa è già la terza volta: troppe per pensare che sia un soltanto un caso. Perché quando le partite vengono decise dagli episodi, bisogna essere bravi a indirizzarli dalla propria parte.

ENIGMA DELIA

All’indomani della trasferta romagnola ecco riaprirsi il dibattito sul centro argentino. Non solo per qualche errore di troppo al tiro e per i troppi rimbalzi offensivi concessi. Il punto interrogativo riguarda lo scarso utilizzo: Delia a Forlì ha giocato 21 minuti su 45 ed è rimasto a sedere negli ultimi 12’, supplementare incluso. Ci si chiede se questa squadra può permettersi il lusso di giocare oltre metà gara con un solo straniero e senza un centro, visto che Vedovato viene utilizzato col contagocce e a Forlì non ha nemmeno messo piede in campo.

EQUILIBRI

Mettere mano a un roster che funziona quasi come un orologio svizzero si rischia anche di rovinare i meccanismi. Gracis e Vertemati hanno costruito questo gruppo pezzo dopo pezzo e lo conoscono meglio di chiunque altro: c’è da fidarsi delle loro scelte, in un senso o nell’altro. Il visto numero due è ancora in tasca, c’è tempo per poterlo spendere, se si deciderà di farlo. Anche perché per cambiare bisogna avere a portata di mano il giocatore in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra. Ecco perché, al momento, la soluzione migliore appare andare avanti con questi uomini, dando fiducia a tutti, senza rischiare di far saltare equilibri consolidati in campo e nello spogliatoio. C’è da compiere solo un ulteriore passo in avanti, non è una montagna da scalare a mani nude.