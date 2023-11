L’Italia pareggia con l’Ucraina e si qualifica per l’Europeo

Finisce senza gol. Finisce senza fiato. L’Italia pareggia con l’Ucraina, riesce così a difendere il vantaggio negli scontri diretti e timbra il passaporto per i prossimi Europei, spedendo gli avversari alla “lotteria” degli spareggi. È stata una battaglia: chi aveva immaginato una placida partita sul campo neutro di Leverkusen – per garantire la sicurezza, a causa degli eventi bellici – si è dovuto ricredere già mettendo il naso dentro la BayArena, con le tribune punteggiate dal giallo-azzurro. «Giocheremo per il nostro popolo», aveva detto il ct Rebrov, un popolo che ha cantato a squarciagola Šče ne vmerla Ukraïny, l’inno “L’Ucraina non è ancora morta” dopo aver ascoltato il Canto degli italiani. Tanti italiani, come spesso succede quando la Nazionale gioca in Germania.



Accesa da questo clima la partita prende fuoco. Una vampata sotto i colpi di Tsygankov e Dovbyk, il duo del Girona dei miracoli, la squadra che nella Liga spagnola si sta lasciando alle spalle Real e Barça. Il primo dopo 4’ conclude trovando pronto Donnarumma, il secondo sgasa svariando sulla fascia mettendo in difficoltà il granata Buongiorno che il ct Luciano Spalletti preferisce allo juventino Gatti rispetto alla gara con la Macedonia. Ammonizione dopo soli 8 minuti di gioco.

Ma l’Ucraina non si ferma e mette in luce tutte le sue “stelline”: Dimarco è provvidenziale su un cross di Mudryk dalla sinistra, Donnarumma è ancora più decisivo sul 21enne talento dello Shakhtar, Sudakov: parata su un tiro dal limite al 13’. A quel punto si sveglia l’Italia. Barella risponde con una conclusione da fuori area che fa il paio con quella ucraina, ma è soprattutto Chiesa a dare la scossa a cavallo della mezz’ora. Prima mette Frattesi solo davanti a portiere Trubin che in spaccata intercetta il diagonale, poi lo juventino sprinta verso il fondo per un traversone teso che percorre l’area piccola senza trovare la deviazione di Raspadori.



Il “falso 9” nella ripresa lascia subito il posto a quello vero, Scamacca. Spalletti vuole arrivare al gol qualificazione. L’idea è sfruttare le torri dell’atalantino per favorire gli inserimenti degli interni, Frattesi e Barella, ma nel secondo tempo le sicurezze sono sempre le stesse. In particolare la “catena” di sinistra Dimarco - Chiesa. Il mancino gioca a tuttocampo, il numero 14 è il vero terminale azzurro, mentre sull’altro Zaniolo si nasconde: al 7’ Chiesa calcia e ottiene un corner, al 12’ cerca un “tiro a giro” che finisce sul fondo.



C’è tanta Italia in campo, ma prima un’incertezza in uscita di Donnarumma (che rimedia su Mudryk) e poi un’incursione di Tsygankov disinnescata con una spaccata in area da Buongiorno, ridanno ossigeno all’orgoglio della squadra di Rebrov. I tifosi “di casa” gradiscono, quelli azzurri un po’ meno.



Si soffre. E parte la girandola dei cambi: fuori Zaniolo e Jorginho, dentro Politano e Cristante, nessuna variazione tattica al 4-3-3. Chiesa è sulle gambe, ma prima di uscire per lasciare il posto a Kean, trova il modo per far ammonire Konoplya. Comincia la volata e per i 5 minuti di recupero Spalletti si rifugia nel 3-5-2 togliendo Politano per Darmian.

Al 47’ l’episodio che gela il sangue degli azzurri: Cristante entra sul solito Mudryk e dà l’impressione di toccare il piede dell’attaccante. L’arbitro spagnolo Gil Manzano è convinto: non è rigore. Il Var non interviene. L’Italia giocherà Euro2024. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA